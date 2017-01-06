العايب: حراق لم يوقع في بلوزداد لكننا مستعدون لتسريحه إذا أراد الرحيل

نفى رئيس فريق إتحاد الحراش، محمد العايب، قيامه بتسريح متوسط الميدان شمس الدين حراق للانتقال إلى فريق شباب بلوزداد مقابل أكثر من مليار ونصف المليار سنتيم، حيث أكد العايب لـ«النهار» أن إدارته تفاوضت مع نظيرتها في شباب بلوزداد، لكنها لم تمنح حتى الآن موافقتها النهائية لإتمام الصفقة، لأن حراق ليس للبيع إلا إن أراد هو مغادرة الفريق حسب العايب، الذي أكد أنه التقى لاعبي الفريق يوم الخميس الماضي مثلما أشرنا إليه سابقا وأقنعهم بضرورة منحه بعض الوقت لتسوية مستحقاتهم العالقة في أقرب فرصة، مع دخول أموال بعض الممولين، حيث صرح العايب قائلا لـ«النهار»: «حراق ليس للبيع وما يثار حول توقيعه في شباب بلوزداد مجرد إشاعات، صحيح أننا تلقينا اتصالات من بلوزداد لكننا لم نسرح اللاعب حتى الآن، لأنه متواجد مع المنتخب العسكري، ولن يغادر الحراش إلى غاية نهاية عقده إلا أن أراد هو الرحيل بمحض إرادته فهو لاعب مهم جدا لفريقنا»، وأضاف: «لقد التقيت اللاعبين ووعدتهم بتسوية المشاكل قريبا، لا يمكن أن أقدم تاريخا محددا لتسوية المستحقات ولكن سنقوم بذلك قريبا، ولا يوجد أي مشكل مع اللاعبين الذين تفهموا الوضعية، ليبقي فقط مشكل زغبة الذي لم يندمج في التدريبات، أما فيما يخص الميركاتو فمازال أمامنا الوقت من أجل الإستقدامات». تجدر الإشارة إلى أن فريق الصفراء أنهى الجزء الأول من تربص تيبازة مساء الخميس الماضي في غياب زغبة وبولخوة، بينما عاد يونس وعبدات الذي سيكتفي بالعلاج بدون الخضوع إلى عملية جراحية، بينما تواجه الصفراء فريق غالي معسكر وديا مساء اليوم بداية من الساعة السادسة بملعب «لافيجري»، في ثاني مباراة ودية بعد هزيمتها بثلاثية من دون رد أمام أولمبي المدية يوم الخميس الماضي. على صعيد آخر، انضم مهاجم من مولودية وهران إلى فريق الصفراء أمس، وسيخضع للاختبار مع المدرب بوعلام شارف في ودية معسكر تحسبا لضمه في الميركاتو رفقة سيلا الذي يواصل التدرب في الحراش ويأمل في تسوية وضعيته قبل تاريخ 15 جانفي ليؤهل رسميا في الفريق.