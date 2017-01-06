الوفاق في مواجهة تاريخية اليوم أمام فولفسبورغ الألماني وأمقران يقترب من البرتغال

ستكون تشكيلة وفاق سطيف أمسية اليوم على موعد مع مواجهة تاريخية، أمام نادي فولفسبورغ الألماني، في أول خرجة ودية لأشبال المدرب ماضوي منذ انطلاق تربص إسبانيا، والتي سيستغلها الطاقم الفني لمنح الحرية للاعبين لإظهار كامل قدراتهم بعيدا عن ضغط النتيجة، وهي الرسالة التي كان المدرب ماضوي قد أبلغها للاعبين مع اقتراب موعد مواجهة اليوم، حين طالبهم بالاستمتاع باللعب والفنيات والتألق وعدم التركيز على النتيجة، حيث سيمنح الفرصة لكامل عناصر التعداد الـ19 الموجودين تحت تصرفه للمشاركة في مباراة اليوم، من خلال إجراء العديد من التغييرات بين شوطي المباراة. في سياق ذي صلة، أكد المدرب ماضوي أن مواجهة اليوم تاريخية أمام فريق بحجم فولفسبورغ، الذي سبق له المشاركة في رابطة الأبطال الأوربية، وأنه تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بالتألق وإبراز كامل قدراتهم ومنحهم كامل الحرية في اللعب، لتشريف الكرة الجزائرية.

حمّار يتفق مع سيتوبال البرتغالي لتسريح أمقران مقابل مليار سنتيم

كشفت مصادر موثوقة أن الرئيس حمّار التقى بمسؤولي نادي سيتوبال البرتغالي، من مكان تواجده في فرنسا، وتوصل معهم إلى اتفاق نهائي على تحويل المهاجم الشاب أمقران مقابل مليار سنتيم، حيث لم تبق سوى بعض التفاصيل لترسيم الاتفاق، والذي سيلتحق بموجبه المهاجم أمقران في الأيام القادمة بالبرتغال من أجل ترسيم توقيعه ومباشرة التحضير مع فريقه الجديد، حسبما أكدته نفس المصادر. تجدر الإشارة إلى أن المهاجم أمقران يتدرب بشكل عادي مع الآمال بعد أن تعذر عليه التنقل إلى إسبانيا بسبب غياب الترخيص من العسكر.

الظهير المغترب يلتحق بعد غد الإثنين

تحدثت مصادر موثوقة أن الظهير الأيسر المغترب الذي اتفقت معه الإدارة من أجل الالتحاق بالتربص التحضيري، ينتظر أن يلتحق بعد غد الإثنين، بعد أن حجزت له الإدارة في الرحلة الجوية من فرنسا تجاه اليكانت أمسية الإثنين، حيث سيخضع إلى فترة من الاختبارات الفنية تحت أنظار المدرب ماضوي، الذي سيشركه خلال المواجهة الودية الثانية قبل إصدار الحكم النهائي بخصوصه.

حاشي يكشف اليوم عن وجهته بعد لقائه مع حمّار

يلتقي الظهير الأيسر فارس حاشي، اليوم، بالرئيس حمّار في مدينة ليون الفرنسية، حسب موعد تحدد بين الرجلين الأسبوع الفارط، حيث سيرد اللاعب على مقترحات الرئيس حمّار الذي وافق على تسريحه واشترط عليه 45 ألف أورو مقابل تسريحه لفريق أجنبي و500 مليون سنتيم لفريق محلي، حيث سيكشف حاشي اليوم عن وجهته ومن ثم تحديد قيمة تسريحه، وتتحدث مصادر أن حاشي يتجه بنسبة كبيرة إلى العودة إلى فريق غرونوبل الفرنسي.

عمراني تلقى ضمانات بالحصول على 4 أجور شهرية

أكدت مصادر أن المدرب عمراني تلقى ضمانات من جهات نافذة في سطيف من أجل الحصول على ديونه كاملة غير منقوصة، مع موعد دخول إعانة السلطات إلى خزينة الفريق، وجاء ذلك بعد أن أبدى المدرب امتعاضه من مقترح الرئيس حمّار الذي اقترح عليه أجرة شهرين كمرحلة أولى، وهو ما رفضه عمراني الذي أصر على وثيقة اعتراف بالدين موثقة، قبل أن ينقل شكواه إلى جهات نافذة والتي طمأنته بخصوص مستحقاته العالقة.

المواجهة الودية الثانية تؤخر إلى نهاية التربص

أجرى الطاقم الفني تغييرا طفيفا على البرنامج التحضيري للفريق، حيث فضل تأجيل المواجهة الودية الثانية من يوم الثلاثاء 10 جانفي إلى يوم الأربعاء، أي اليوم الأخير قبل إسدال الستار عن التربص التحضيري، أين سيواجه الوفاق أحد أندية الدرجات السفلى الإسبانية، حيث سيكشف الطاقم الفني بقيادة ماضوي عن التشكيلة الأساسية التي يراهن عليها في مواجهة أمام شباب قسنطينة.

التعداد يستأنف التدريبات في سطيف يوم الأحد 15 جانفي

يعود التعداد إلى أجواء التدريبات في سطيف بعد العودة من التربص أمسية الأحد 15 جانفي، بعد أن يركن اللاعبون إلى راحة يومين، حيث ستشهد حصة الاستئناف التحاق العناصر التي لم تتمكن من حضور التربص، في صورة المستقدم بوطبة والمدافع بوشار الذي تعذر عليه مرافقة التشكيلة إلى إسبانيا بسبب التزاماته مع واجب الخدمة الوطنية.