أعوّل على التتويج بكأس إفريقيا في الغابون بعد جائزة أفضل لاعب

كشف أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016 رياض محرز، أنه يعول على الفوز بالتاج الإفريقي مع المنتخب الوطني في «كان الغابون» الذي سينطلق بعد أيام قليلة، مؤكدا عقب تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة السمراء من قبل «الكاف»، سهرة الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه فخور جدا بالفوز بجائزة مماثلة خاصة وأن منافسيه لاعبون كبار على حد تعبيره، وقال لاعب ليستر سيتي الانجليزي في تصريح نقله موقع «غول» العالمي: «أنا سعيد جدا باختياري أفضل لاعب في إفريقيا، ليس من السهل أبدا الفوز بجائزة كبيرة مثل هذه في ظل وجود لاعبين كبار مثل أوباميونغ وماني»، وأضاف: «أنا سعيد جدا، عليّ الآن الاستمرار في التقدم والتطور وأنا لم أنته بعد وسأواصل عملي، وبعد هذه الجائزة لدي كأس إفريقيا للأمم وسأحاول مع المنتخب الوطني تحقيق نتائج جيدة فيها»، وتابع: «الأمور لن تكون سهلة في إفريقيا ولن يكون سهلا أبدا حتى للفوز في مباراة واحدة، كل ما علينا القيام به هو الاستمرار في العمل، سنرى من سيخرج فائزا في هذه المنافسة»، وختم حديثه موضحا: «لكننا نعول على التتويج بكأس إفريقيا»، وأكد اللاعب الجزائري خلال حفل «الكاف» أنه فخور جدا بهذه الجائزة التي أهداها إلى كل الجزائريين وكل مشجعيه في العالم، بينما نقل موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تصريحا مقتضبا للاعب مؤكدا أن الفضل الأول يعود إلى رفاقه في المنتخب الوطني في الفوز بهذا اللقب.

استُقبل كالأبطال في مركز سيدي موسى وغوركيف هنّأه من فرنسا

عاد أمس في حدود الساعة التاسعة صباحا، أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016 رياض محرز إلى أرض الجزائر على متن طائرة خاصة رفقة رئيس «الفاف» محمد روراوة، حاملا بين أحضانه أغلى جائزة فردية في القارة السمراء، بعد 30 سنة من الانتظار، على اعتبار آخر مرة فاز بها لاعب جزائري كانت في سنة 1987 لصالح رابح ماجر، وتوجه لاعب ليستر سيتي مباشرة إلى مركز سيدي موسى للانضمام إلى باقي رفاقه في المنتخب الوطني، أين استقبل كالأبطال وتلقى التهاني من كل زملائه الذين استغلوا الفرصة لأخذ صورة تذكارية مع اللاعب الأفضل في إفريقيا لسنة 2016، كما نشر موقع «الفاف» صورة جماعية لكل أعضاء المنتخب الوطني مع محرز وجائزته الإفريقية، وعلى رأسهم روراوة والمدرب ليكينس، كما تلقى محرز التهاني من قبل مدرب الخضر السابق الفرنسي كريستيان غوركيف الذي أكد أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها وقال: «هنيئا لمحرز التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وكنت سعيدا جدا بالعمل مع لاعب بإمكاناته».

أوباميانغ: «مبروك لك محرز وسنلتقي في كأس إفريقيا»

هنأ الدولي الغابوني، لاعب بوريسيا دورتموند، بيير أوباميانغ، رياض محرز عقب تنصيبه اللاعب الأفضل في إفريقيا لسنة 2016، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، وأكد له أنه سينتظره في كأس أمم إفريقيا في الغابون، في رسالة له عن رغبته في مواجهة المنتخب الوطني في هذه المنافسة، وكتب نجم النادي الألماني تعليقا على حسابه وأرفقه بصوره له مع اللاعب الجزائري: «مبروك لك رياض محرز وسأراك قريبا في كأس إفريقيا المقبلة»، ليثبت بذلك روحه الرياضية العالية واعتراف منه بأحقية محرز بهذه الجائزة التي توج بها أوباميانغ سنة 2015.

بن غوغام: «كنا ننتظر تتويج محرز والكان فرصته لتعويض الجزائريين خيبة تصفيات المونديال»

كشف وكيل أعمال اللاعب الجزائري، كمال بن غوغام، أنهم كانوا ينتظرون حصول محرز على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، نظرا إلى أرقامه وإحصاءاته، كما أكد أن كأس إفريقيا تعني الكثير له ويعتبرها تحديا جديدا في مشواره وفرصة كبيرة لتعويض خيبة تصفيات مونديال روسيا 2018، وقال بن غوغام خلال تدخله أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية: «كنا ننتظر حصول محرز على هذه الجائزة رغم أن منافسيه لاعبين كبار، وهذا سيكون دافعا كبيرا له وللكرة الجزائرية بشكل عام»، وأضاف: «الكان هو تحدّ جديد لمحرز وتعني له الكثير مثل كل الجزائريين وستكون هذه المنافسة فرصة كبيرة له ولباقي رفاقه تعويض ما ضيعوه في تصفيات المونديال حتى ينسى الجزائريون الخيبة ويدخلوا الفرحة إلى كل الشعب»، وقال أيضا: «الضغط لن يكون على محرز لأنه متعود على المباريات الكبيرة، ولكن المنافسين سيلعبون أمام أفضل لاعب في إفريقيا وأمام منتخب كبير يضمّ لاعبين جيدين والضغط سيكون عليهم وليس على الجزائريين»، كما أكد ذات المتحدث أن اللاعب الجزائري لن يغادر ليستر سيتي في الميركاتو الشتوي وسينهي الموسم فيه رغم اعترافه، في المقابل أكد أن كل شيء ممكن في كرة القدم وكشف أيضا أنه لم يندم على بقائه في فريقه في الصيف الماضي وأنه في حال غادر فإنه سيتنقل إلى أحد الأندية الكبيرة في البطولات الكبرى ولن يكون فريقا أقل من ليستر سيتي.

طارق ذياب: «محرز مثال يحتذى به وفتح الباب على مصراعيه للاعبين العرب»

عبر اللاعب التونسي السابق طارق ذياب، عن افتخاره باللاعب الجزائري المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، مؤكدا أنه مثال يحتذى به كونه تغلب على نجوم كبار، سواء في انجلترا أو في إفريقيا، وقال صاحب الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 1977 في تصريح خص به قناة «بي إن سبورتس» القطرية: «من الطبيعي أن يفوز محرز بهذه الجائزة لأنه تفوق على أفضل اللاعبين في العالم، إنه مثال يحتذى به لو نتابع كيف بدأ مشواره وكيف واصل عمله»، وأضاف: «هذا التتويج مهم جدا بالنسبة للعرب لأنه كان هناك ظلم كبير للاعبين العرب في شمال إفريقيا، حيث لم يتوج بها أي لاعب منذ 15 سنة ومحرز فخر العرب وفتح الباب على مصراعيه للعرب وأتمنى أن لا يتوقف هنا ويواصل تألقه والعمل بجد».

الجزائريون: «محرز فخر الجزائر»

لم يفوت الجزائريون الفرصة لتهنئة نجمهم الأول بهذه الجائزة الجديدة، وأكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فخر الجزائر بدون منازع، نظرا لما قدمه للكرة الجزائرية والجوائز الفردية التي تحصل عليها في سنة 2016، وأكدوا أنهم يعولون عليه كثيرا في كأس أمم إفريقيا التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام قليلة، وهذا من أجل التتويج بهذا اللقب للمرة الثانية في تاريخ الجزائر، كما هنأ نادي ليستر سيتي الانجليزي لاعبه الجزائري بالإضافة إلى رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا وكذلك سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر.