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ستوك سيتي الإنجليزي يستبعد رحيل بويان كركيتش

  • 07/01/2017
  • النهار أون لاين
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ستوك سيتي الإنجليزي يستبعد رحيل بويان كركيتش تحميل الملف

استبعد مارك هيوز مدرب فريق ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم رحيل اللاعب بويان كركيتش عن الفريق في جانفي الجاري، مؤكدا أن المهاجم الإسباني جزء مهم من المشروع الطموح للنادي، وأنه سيشارك بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة.

وصرح هيوز في ندوة صحفية: "إنه شيء مخيب لأنه لم يكن أساسيا في مباريات كثيرة. ثلاثة لاعبين من الهجوم ذهبوا لكأس أمم إفريقيا وهم السنغالي مامي بيرام ديوف، الإيفواري وولفريد بوني والمصري رمضان صبحي، وسيحظى بفرص أكبر اعتبارا من الآن.. سيتوقف استغلالها أولا عليه". ودارت تكهنات في الأيام الماضية حول احتمال رحيل بويان (26 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تراجع دوره خلال تولي هيوز تدريب الفريق. وأوضح هيوز قائلا: "بويان جزء مما نريده هنا.. أفهم أنه يريد اللعب أكثر، كل اللاعبين يبحثون عن ذلك، ولكن ذلك ليس ممكن دائما، وأحيانا لا يكون بوسعك وضع كل اللاعبين الجيدين مرة واحدة". 

موضوع : ستوك سيتي الإنجليزي يستبعد رحيل بويان كركيتش
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تعقيب
1 تحيا الشهداء الأبرار الجزائر 2017/01/07
السلام عليكم.
فقط لمعلوماتكم أيتها الجريدة العالمية و المحترمة و أيها الصحافي المحترف العالمي : بويان كريكيتش هو لاعب كرواتي لعب من قبل لفريق برشلونة اللإسباني و ليس لاعب إسباني.
ماشاء الله على إحترافيتكم و مصدقيتكم.
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  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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