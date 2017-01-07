بالصور نسيم بوشمة يتعاقد مع مولودية بجاية لمدة 18 شهرا

تعاقد وسط ميدان شباب بلوزداد نسيم بوشمة مع مولودية بجاية لمدة 18 شهرا حسب ما أفاد به نادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على موقعه الرسمي.

ويعد بوشمة ثالث لاعب ينضم إلى صفوفو نادي "يما قوراية" بعد تسجيل قدوم كلا من بوشريط (مولودية الجزائر) وبن علي الذي يعود إلى فريقه الذي غادره الصيف الفارط في اتجاه مولودية وهران. وحسب ذات المصدر من المحتمل جدا التعاقد مع لاعب رابع في الساعات القليلة القادمة والمتمثل في مهاجم وفاق سطيف حمزة بولمدايس الذي تم تسريحه في فترة الانتقالات الشتوية. كما سجل النادي البجاوي قدوم مدرب جديد وهو محمد حنكوش الذي تعاقد مع الفريق خلفا ليوسف بوزيدي المستقيل. وأنهت التشكيلة البجاوية مرحلة الذهاب في ذيل الترتيب بـ 11 نقطة وبفارق خمس خطوات عن أول الناجين من السقوط, شباب باتنة (المركز 13, 16 نقطة). جدير بالذكر ان مرحلة الاياب من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" ستنطلق يوم 20 جانفي الجاري. للإشارة نشر نادي مولودية بجاية صور التعاقد مع وسط الميدان نسيم بوشمة في صفحته الرسمية على الفايسبوك.