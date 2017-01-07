ريال مدريد يكتسح غرناطة بخماسية ويبقى دون هزيمة منذ 39 مباراة

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه نادي غرناطة بخماسية نظيفة اليوم السبت، بملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد، برسم الجولة الـ16 من البطولة الاسبانية لكرة القدم، محققا في نفس الوقت رقما قياسيا جديدا.

وسجل أهداف "الميرينغي" كل من إيسكو في الد12 و 31 وبن زيمة د20، وكريستيانو رونالدو د27 وكازيميرو في الدقيقة 58. وسجل النادي الملكي في نفس الوقت، بقيادة مدربه زين الذين زيدان، رقما قياسيا جديدا، بتحقيقه للمباراة الـ39 له دون خسارة في جميع المنافسات وهو نفس عدد برشلونة الموسم الماضي بقيادة لويس أنريكي.

وبفضل هذا الفوز يحافظ نادي العاصمة الاسبانية على صدارته لبطولة "الليغا" رافعا رصيده الى النقطة الـ40 ومتقدما على منافسه وغريمه التقليدي برشلونة بست خطوات مع مباراة متأخرة، بينما يبقى نادي غرناطة في الصف ما قبل الاخير بـ9 نقاط فقط.