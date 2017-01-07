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الجزائر تفوز على موريتانيا دون إقناع

  • 07/01/2017
  • خ. صديق
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الجزائر تفوز على موريتانيا دون إقناع تحميل الملف

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره الموريتاني بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد في لقاء ودي اليوم السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بأداء متوسط، وهذا ضمن استعداداته تحسبا لكأس إفريقيا للأمم 2017 المقررة بالغابون المقررة ما بين 14 جانفي الى 5 فيفري. 

وسجل أهداف اللقاء كل من سفيان هني في الدقيقة 53 وبغداد بونجاح د73 ونبيل بن طالب في الدقيقة الأولى بعد 90 للخضر، في حين أحرز الهدف الوحيد لموريتانيا ديني تقي الله في الدقيقة 17 عن طريق ضربة جزاء. 

وسيلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية، بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى بالعاصمة هذا الثلاثاء. 

موضوع : الجزائر تفوز على موريتانيا دون إقناع
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تعقيب
1 الشاوي ام البواقي 2017/01/07
مقابلة للنسيان
هناك لاعبين الفريق الوكنى كبير عليهم في صورة : بونجاح وبلقروي خاصة ه\ذا الاحير الذ اكد انه ليس في كامل احواله باخطائه القاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــة
لاعب يستحق التشجيع والثناء هو : بلخيثر
لاعب اكد علة كعبه : بن طالب
ويبقى عمل كبير ينتضر المهبول ليكانس .
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  • عريض
  • مائل
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