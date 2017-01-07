حاج محمد لـ«النهار»: سأدخِل شباب بلوزداد عالم الاحتراف وجئت لحصد كل الألقاب

أكد الرئيس الجديد لنادي شباب بلوزداد، حاج محمد، أنه جاء لرئاسة الفريق من أجل حصد كل الألقاب وقيادته للعب على جميع الجبهات، بما فيها المنافسات القارية، وإعادة أمجاده الضائعة على المستوى المحلي والإفريقي، موضحا في الوقت ذاته أنه يهدف إلى العودة مجددا لتكوين اللاعبين الشبان من أبناء النادي وإعادة فتح المدرسة الكروية للفريق في الفئات الصغرى، حيث صرح أمس خلال الحوار الذي أجراه مع «النهار» قائلا: «قدومي لشباب بلوزداد كان من أجل الألقاب والكؤوس على المستوى المحلي والقاري، وإلا لما جئت للشباب، كما أن الطموح مشروع وكل ما صادفناه في طريقنا سنحصده بما في ذلك كأس إفريقيا»، وأضاف: «شرعنا في تهيئة مركب الخروبة وسأعيد فتح مدرسة شباب بلوزداد لتكوين اللاعبين الشبان وأبناء الفريق، ومن الممكن جدا أن تكون إقامة هؤلاء اللاعبين الشبان داخلية». وبخصوص الوضعية الصعبة التي وجد عليها الشباب، خاصة من الناحية المالية بعدما غرق الفريق في الديون بسبب الأزمة المالية التي كان يتخبط فيها منذ الموسم الماضي، قال: «بلوزداد فريق الشهداء ويعتبر النادي الوحيد الذي سمي على اسم شهيد، ولو كانت كل الأمور في مكانها لكان الفريق في وضعية أفضل وهو كل شيء في الجزائر»، كما وجّه حاج محمد نداء للأنصار من أجل الوقوف إلى جانبه وجانب الفريق خلال الفترة الحالية وطيلة الموسم خصوصا وأنه عمل كل ما بوسعه لإفراحهم منذ قدومه لرئاسة النادي: «على الأنصار الآن مساندتنا والوقوف مع فريقهم، ومن جهتي عملت ما بوسعي والدور عليهم الآن ولن أتخلى عنهم، عليهم أن يكونوا في المستوى ويتصرفوا باحترافية».

«لهذا السبب رفضت استقدام زياني، بلحاج، عبدون ومطمور»

كشف حاج محمد أنه رفض العروض التي وصلته من بعض وكلاء الأعمال لضم بعض اللاعبين الدوليين السابقين، وذلك بسبب بعض الاعتبارات التي قال إنها مهمة بالنسبة له، خاصة وأن تشكيلة الفريق تضم لاعبين أفضل من الأسماء التى تم اقتراحه عليها، حيث قال: «عُرض عليّ العديد من اللاعبين وبعض الدوليين السابقين من طرف بعض المناجرة، على غرار زياني، مطمور، بلحاج وعبدون، لكني رفضت ذلك لأننا نملك دراق، ربيح، بوعزة ويحيى شريف، شرفاوي وآخرين، ونرفض استقدام لاعبين في نهاية مشوارهم الكروي وسنهم متقدم، رغم أنهم أسماء كبيرة»، وأضاف: «نفضل دائما استقدام لاعبين شبان يكون شباب بلوزداد بوابتهم للمنتخب الوطني مستقبلا، كما أن لاعبينا أفضل من الدوليين السابقين الذين اقترحوا علينا».

«أعد الأنصار بأن يصبح الشباب فريقا محترفا.. والأبواب مفتوحة للمّ شمل أبناء الفريق»

وعد حاج محمد جماهير شباب بلوزداد بأن يصبح النادي خلال الفترة المقبلة فريقا محترفا بأتم معنى الكلمة، وذلك بعدما قرر وضع هيكل تنظيمي وتدعيم الإدارة بمسيرين جدد: «أعد الأنصار بأن أجعل شباب بلوزداد فريقا محترفا بأتم معني الكلمة، وهناك هيكل تنظيمي يعتبر الأهم في كل هذا الأمور سأعتمد عليه وسأجمع شمل أبناء الفريق والكل مرحّب به للعمل معنا، لأننا سندعم المكتب بالمناصب المطلوبة، وسيكون معنا بعض اللاعبين السابقين في الفريق وكل من يرغب في العمل».

«بلوزداد سيكون لها شأن كبير مستقبلا واللاعبون هم من سيطلبون تقمص ألوان الفريق»

أوضح الرئيس الجديد للشباب أن الفريق سيكون له شأن كبير في القريب العاجل، بداية من الموسم القادم، أين سيصبح المطلب الأول بالنسبة للاعبي البطولة الذي سيطلبون بأنفسهم تقمص ألوان النادي-حسبه-، حيث قال في هذا الصدد: «بلوزداد سيكون لها شأن كبير مستقبلا واللاعبون هم من سيطلبون اللعب في الفريق»، وأضاف: «بدأنا في التفكير منذ الآن نفكر في الموسم القادم والتدعيمات التي سنقوم بها خلال الميركاتو الصيفي لأن النادي ستكبر أطماعه وأهدافه خصوصا وأن العقلية في النادي تغيرت منذ بداية السنة الحالية».

«لازالت هناك مفاجآت خلال الميركاتو الحالي ولهذا السبب أفضّل حسم صفقات اللاعبين ليلا»

أكد حاج محمد أنه يخبئ بعض المفاجآت لأنصار الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضمان خدمات ثلاثي أولمبي المدية، حامية، لمهان وهريات في وقت سابق، مبينا في الوقت ذاته أنه يفضل حسم الصفقات في ساعة متأخرة في الليل من أجل حلاوة سماع الخبر لدى أنصار بلوزداد: «فيما يخص قائمة الاستقدامات لازال هناك الخير مستقبلا، وحلاوة المفاجآت التي أعدها للأنصار هي أن تكون في الليل، ولهذا الأمر حسم الصفقات في ساعة متأخرة، ومن يحب الشباب عليه بالانتظار فقط والبقاء ساهرا لساعة متأخرة من الليل، خصوصا وأنني أعدهم بمفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة».