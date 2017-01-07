فولفسبورغ يعتذر.. الوفاق يريد تعويضات ومصير المغتربين يحسم الأربعاء

اعتذر نادي فولفسبورغ الألماني عن حضور المواجهة الودية أمام وفاق سطيف، ساعات قليلة قبل الموعد الذي كان محددا عشية أمس، وبرر النادي الألماني خرجته بعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين لإجراء اللقاء، خاصة أنه كان مرتبطا بمواجهة ودية أخرى في نفس الموعد، وأيضا بسبب الإصابات، وجاء إلغاء المباراة ليضع الطاقم الفني للوفاق في حرج كبير ويفسد حساباته في تطبيق البرنامج التحضيري الذي أعده من البداية، خاصة أنه كان يراهن على هذه المباراة للوقوف عند درجة استعدادات التشكيلة فرديا وجماعيا، وقد سارع إلى تعويض المباراة ببرمجة مواجهة تطبيقية بين اللاعبين، ويبقى يراهن على المواجهة الودية الثانية أمسية الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على منهجية اللعب والتعداد الأساسي قبل إسدال الستار عن التربص، وكانت الإدارة قد سارعت إلى ترسيم المواجهة الودية أمسية الأربعاء أمام نادي ديبورتيفو من الدرجة الثالثة الإسبانية، والذي يمثل أحد المدن القريبة من مدينة أليكانت، حيث عاود المدير الإداري جرودي أمس تأكيد الموعد مع إدارة النادي المنافس لضمان إجراء مواجهة ودية واحدة على الأقل قبل إنهاء التربص، كما طلب حمّار تفسيرات من المكلفين بالبرنامج من أجل المطالبة بتعويض مالي بعد إلغاء ودية فولفسبورغ.

حاشي يتلقى تسريحه وعمراني يطلبه في شباب قسنطينة

أكدت مصادر موثوقة أن لقاء الظهير الأيسر المغترب فارس حاشي بالرئيس حمّار، انتهى بحصول اللاعب على وثائق تسريحه، حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مقابل 500 مليون سنتيم، خاصة أن وجهة اللاعب ستكون محلية بنسبة كبيرة، خاصة بعد أن تلقى اتصالا من المدرب عمراني الذي أصر على ضمّه إلى شباب قسنطينة، بحكم معرفته الجيدة بقدراته، حيث أكدت ذات المصادر أن حاشي سيكون «سنفورا» بنسبة كبيرة وسيكون في مواجهة وفاق سطيف مع أول جولة من مرحلة العودة.

بولمدايس في بجاية للتوقيع مع «الموب»

يتواجد المهاجم المخضرم حمزة بولمدايس منذ أمسية البارحة في مدينة بجاية، على موعد مع إدارة مولودية بجاية من أجل جلسة نهائية لترسيم توقيعه، وهو الفريق الذي طلب خدماته منذ أكثر من شهر، ويكون المهاجم المخضرم قد رسّم توقيعه أمس، فيما تبقى ورقة تسريحه شكلية بعد أن اتفق مع الرئيس حمّار على الحصول عليها، خاصة أن حمّار هو من وجهه لاختيار مولودية بجاية مقابل تسهيل حصوله على ورقة التسريح، فيما يبقى الشاب دواجي ينتظر عودة حمّار من خارج الوطن لتحويله إلى فريقه نادي بارادو.

بترونغال يضيع رسميا ومهاجم مغترب يلتحق للخضوع للاختبارات

ترسّم ضياع صفقة المهاجم السابق لمولودية بجاية الفرانكو-جزائري بترونغال، الذي رفض الالتحاق مباشرة بتربص الفريق في إسبانيا، خاصة أن اللاعب كان بصدد دراسة عدة عروض وصلته، حيث حسم مصيره بعد أن وقّع لنادٍ من الدرجة الثانية الفرنسية، مما جعل إدارة الرئيس حمّار تستعجل التحاق مهاجم مغترب للخضوع إلى الاختبارات، حيث كان المهاجم المغترب الذي رفضت الإدارة الكشف عن هويته قد التحاق أمس بمكان إجراء التربص، على أن يخضع للاختبارات خلال ودية الأربعاء قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص انضمامه.

ماضوي أجل الفصل في الظهير الأيسر المغترب إيبوزيدن إلى الأربعاء

جاء إلغاء المواجهة الودية أمام نادي فولفسبورغ الألماني ليجعل الطاقم الفني يؤجل الفصل في مصير الظهير الأيسر المغترب ايبوزيدن إلى غاية أمسية الأربعاء القادم، موعد المواجهة الودية أمام أحد نوادي الدرجة الثالثة الإسبانية، بعد أن كان الظهير المغترب قد التحق أمسية أول أمس بمكان إجراء التربص وأجرى حصتين تدريبيتين أظهر خلالهما مستوى مقبولا، في انتظار المنافسة للحكم النهائي على مستواه قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصه.

الموهبة حنيكاش تحت مجهر النادي الإفريقي

كشفت مصادر موثوقة أن إدارة النادي الإفريقي التونسي تتابع عن كثب موهبة تشكيلة أواسط وفاق سطيف، الدولي لشاب حنيكاش، والذي كانت قد وجهت له الدعوة في الأيام الفارطة للحضور إلى مقر النادي الإفريقي، لكن تعذر عليه السفر بسبب غياب رخصة الكفيل لدخول الأراضي التونسية، إلا أن إدارة النادي الإفريقي لم تستسلم وتواصل تركيز اهتمامها على الموهبة قصد خطفه خاصة أن عقده مع إدارة وفاق سطيف يشرف على نهايته.

المحضر البدني لعباني يغادر وينهي التربص

غادر المحضّر البدني لعباني مكان التربص عائدا إلى أرض الوطن، بعد خبر وفاة والده رحمة الله عليه، حيث سلم البرنامج التحضيري البدني للمدرب ماضوي خاصة أن المحضر البدني لن يعود وسيلتحق بمدينة سطيف مباشرة بعد عودة التعداد إلى التدريبات يوم 15 جانفي القادم، موعد أول حصة تحضيرية لمباراة الجولة الأولى أمام شباب قسنطينة بملعب 8 ماي.

جابو يتعافى ويندمج في التدريبات

عاد الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو إلى الاندماج ضمن تدريبات المجموعة بعد أن غاب عن حصص نهاية الأسبوع بسبب الآلام التي أحس بها على مستوى الركبة حيث تلقى علاجا مكثفا جعله يستعيد عافيته ويعود إلى التحضير والاستعداد للمرحلة القادمة، خاصة أن جابو أنهى مرحلة العودة بقوة بعد أن ظهرت ملامح استعادة مستواه وهو ما يصر اللاعب على عدم تفويته لضمان عودته القوية لمستواه.