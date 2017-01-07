محرز: «سنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا في الغابون.. وأنا متفائل كثيرا»

كشف اللاعب الأفضل في إفريقيا لسنة 2016، رياض محرز، عن عزمه الكبير ورفاقه في المنتخب الوطني على جعل الشعب الجزائري فخورا بهم في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الغابون يوم 14 جانفي، مؤكدا أنه متفائل جدا بقدرة الخضر على تحقيق نتيجة جيدة في الغابون، وقال لاعب ليستر سيتي الانجليزي في حوار له مع التلفزيون الجزائري: «جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لن تولد ضغطا عليّ، بل العكس ستحمسني أكثر وستكون دافعا كبيرا لي وتحمس كل زملائي في المنتخب الوطني حتى نجعل بلدنا وكل الجزائريين يفتخرون بنا»، وأضاف:«أنا متفائل جدا بكل تأكيد بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية في الغابون، فنحن لدينا منتخب جيد ولكن علينا تأكيد كل إمكاناتنا وقدرتنا فوق أرضية الميدان لأن الكلام لا يعني شيئا ولن يعطينا أي شيء»، كما عاد أيضا للحديث عن تتويجه بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016 سهرة الخميس الماضي وأوضح: «ليس سهلا أبدا الحصول على جائزة مماثلة، هناك الكثير من العمل والتضحيات، وقد كانت سنة رائعة، عليّ المواصلة، ففي كرة القدم الاستمرار بالدرجة الأولى سر النجاح وعدم التوقف عند هذه النقطة».

«من المستحيل الفوز برابطة الأبطال الأوروبية مع ليستر سيتي»

تحدث أيضا اللاعب الجزائري عن رابطة الأبطال الأوروبية التي يشارك فيها فريقه الانجليزي لأول مرة في تاريخه، وأكد أنه من المستحيل التتويج بهذه المنافسة هذا الموسم رغم أن ليستر سيتي تأهل إلى الدور الثاني بعد تصدره لمجموعته بهزيمة واحدة فقط، وأرجع السبب إلى كون فريقه ليس كبيرا مثل الأندية الستة الكبيرة في انجلترا والمتواجدة حاليا في مقدمة ترتيب «البريمير ليغ»، وقال محرز في تصريح خص به صحيفة «ذو كابل» النيجيرية: «سيكون من المستحيل التتويج برابطة الأبطال الأوروبية.. ذلك مستحيل»، وأضاف: «ما حدث في الموسم الماضي معنا كان رائعا جدا، لكننا نعلم أنه لن يحدث مرة أخرى مع فريق صغير مثل ليستر سيتي، فنحن لسنا فريقا كبيرا مثل الأندية الستة المتواجدة في أعلى الترتيب»، وتابع محرز قائلا: «إننا نقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز، نحن بدورنا نستمر في العمل الجاد وسنرى بعدها ما يمكننا القيام به».

السينغالي ماني: «محرز من أفضل اللاعبين في العالم ويستحق جائزة الكاف»

أكد الدولي السينغالي، لاعب ليفربول الانجليزي، ساديو ماني، أن محرز يستحق التتويج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، نظرا لما قدمه مع فريقه ليستر سيتي والمنتخب الوطني، موضحا أنه سعيد جدا من أجله، وقال ذات اللاعب في حوار خص به صحيفة «أوبسارفاتور» الفرنسية أمس: «محرز لاعب كبير وواحد من أفضل اللاعبين في العالم، قدم موسما كبيرا والأفضل فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، عليّ تهنئته وأنا سعيد جدا من أجله»، وأضاف: «أنا فخور جدا كوني من أفضل ثلاثة لاعبين في إفريقيا للسنة الماضية إنه لشرف كبير.. الآن انتهينا من هذا الأمر وعلينا التركيز على كأس إفريقيا».