مالك حقوق بث كان 2017 يطالب الجزائر بـ 130 مليار سنتيم

شرعت، اليوم الأحد، السلطات العمومية، في مفاوضات مع مالك حقوق بث نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقرر إقامتها بالغابون بدءا من الـ 14 جانفي القادم، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لقناة النهار.
وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعطي تعليمات لضمان حق مشاهدة نهائيات "الكان" في التلفزة العمومية، موضحة أن مالك حقوق بث "كان" 2017 طلب من الجزائر توفير مبلغ بقيمة 130 مليار سنتيم.
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(8 )
2017/01/08
2017/01/08
كاين وين نشوفو
AVEC CETTE ARGENT ON PEUT OUVRIR UNE USINE
SI ON ACCEPTE , LA FOIS PROCHAINE ILS VONT DEMANDER 300 MILLIARDS
BOYCOTTER, C'EST UNE ARME REDOUTABLE