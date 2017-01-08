الرئيسية الرياضة مالك حقوق بث كان 2017 يطالب الجزائر بـ 130 مليار سنتيم

مالك حقوق بث كان 2017 يطالب الجزائر بـ 130 مليار سنتيم

  • 08/01/2017
  • النهار اون لاين
  • 17739
  • 8
مالك حقوق بث كان 2017 يطالب الجزائر بـ 130 مليار سنتيم تحميل الملف

شرعت، اليوم الأحد، السلطات العمومية، في مفاوضات مع مالك حقوق بث نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقرر إقامتها بالغابون بدءا من الـ 14 جانفي القادم، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لقناة النهار.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعطي تعليمات لضمان حق مشاهدة نهائيات "الكان" في التلفزة العمومية، موضحة أن مالك حقوق بث "كان" 2017 طلب من الجزائر توفير مبلغ بقيمة 130 مليار سنتيم.

موضوع : مالك حقوق بث كان 2017 يطالب الجزائر بـ 130 مليار سنتيم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(8 )

تعقيب
farid
2017/01/08
لسنا بحاجة لمشاهدتها حنا رانا حاصلين غير شا ناكلو
0
تعقيب
2 الجزائري الجزائر 2017/01/08
ghir makaleh 1er tour berra wahed marah ytebbe3,ya 3ajaba match taa moritania tchrouh wehebitou la coupe;mred wellaghir mrad
0
تعقيب
3 ابوomar dz 2017/01/08
أعطيولوا النساء الجزائريـــات فغالبيتهن فاتهـــن قطار الزواج...
0
el kahina 2017/01/08
تعقيب
اعطي لهم المروكيات التي اشتهرن بالمهارة الكبيرة في العهر مع التورست لرفع قيمة الدخل القومي ٠الجزائريات حرائر تربي في الرجال الي مرغوكم وجوهكم في التراب افرقيا وعالميا.
تعقيب

2017/01/08
لسنا بحاجة لمشاهدة هذا البث. من الخيانة دفع هذا المال لشركات أجنبية ابتزازية ونحن في أشد الأزمة وستجدون الشعب بجانبكم. ارفعوا رؤوسكم
0
تعقيب
5 جزائري جزائر العزة و الكرامة .... أين هما ؟ 2017/01/08
يا مسؤولين لا تبذروا هذا المبلغ الضخم ... لا داعي لشراء حقوق البث ... لدينا ألف حل لمشاهدة كل المباريات و لا ندفع مليم واحد. تصدقوا بهذا المبلغ على الفقراء رحمكم الله و كونوا رجال و لو مرة واحدة لا تشتروا من مصاصين الدماء حقوق البث التي أسندت تحت الطاولة... يا سي حياتوا بل مماتوا.
0
تعقيب
6 djari algerie 2017/01/08
لا تشترو الحقوق...نسحقوا هادوك الدراهم
كاين وين نشوفو
0
تعقيب
7 KARIM PLANETE TERRE 2017/01/08
PAS BESOIN
AVEC CETTE ARGENT ON PEUT OUVRIR UNE USINE
SI ON ACCEPTE , LA FOIS PROCHAINE ILS VONT DEMANDER 300 MILLIARDS
BOYCOTTER, C'EST UNE ARME REDOUTABLE
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: