الأكاديمية الفلسطينية للموهوبين في معسكر بالجزائر

دعا نادي الزيبان طولقة في بسكرة، بعثة الأكاديمية الفلسطينية للمهوبين كرويا من أجل استقباله في معسكر تدريبي، نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الأكاديمية الفلسطينية فراس أبو ميالة إن الإتحاد الفلسطيني خاطب السفير الفلسطيني في الجزائر لؤي عيسى لتسهيل مهمة الفريق وحسن الاستقبال لأبناء العاصمة القدس. وباشرت السفارة الفلسطينية في الجزائر التواصل مع الأكاديمية بغية انجاز المعاملات الرسمية للفريق والبعثة المقدسية للوصول إلى الجزائر. وأكد أبو ميالة أن الأكاديمية ستتيح المجال للمشاركة في المعسكر المشترك مع نادي الزيبان طولقة لعدد من أبناء الأكاديمية المميزين الذين من المتوقع أن يغادروا للسويد هذا العام للمشاركة ببطولة السويد الدولية السنوية "غوثيا كوب"، صيف هذا العام وبلقاءات مشتركة تقام أيضا في تركيا والاردن ولبنان. وختم أبو ميالة بالقول ان هناك اتفاقات شراكة وتؤامة سيتم توقيعها خلال تواجد بعثة الاكاديمية في الجزائر.