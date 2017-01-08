تأجيل 3 مباريات من الجولة الـ16 للرابطة الأولى موبيليس إلى موعد لاحق

ستكون الجولة السادسة عشرة، للرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، مبتورة من ثلاث مباريات، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الرابطة المحترفة لكرة القدم، على موقعها الرسمي. ويتعلق الأمر، بلقاءات مولودية بجاية-اتحاد الجزائر، مولودية وهران-شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر-شبيبة القبائل. ويأتي هذا التأجيل، نتيجة تواجد عدد من لاعبي هذه الأندية ضمن مختلف المنتخبات الوطنية، ويشارك الفريق الوطني في كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون ، 14 جانفي-5 فيفري، فيما يشارك المنتخب العسكري الجزائري، في بطولة العالم المبرمجة بعمان (16 - 29 جانفي. من جهة أخرى، كشفت الرابطة الكروية عن برنامج الجولتين ال17 والـ18، وتتضمن الجولة ال17 مباراة عاصمية محلية، بين مولودية الجزائر واتحاد الحراش، المقررة يوم السبت 28 جانفي بملعب 5 جويلية سا 00 :16، أما الجولة ال18 فبرمجت أيام 2 و3 و4 فيفري المقبل. وتركن الرابطة المحترفة الأولى، للراحة منذ يوم 29 ديسمبر، أي بعد اجراء الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.