14 حكما لكرة القدم يتلقون الشارة الدولية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاحد ان 14 حكما، منهم سبعة حكام رئيسيين، تلقوا خلال حفل انتظم بمركز الترفيه بتيكجدة بالبويرة، الشارة الدولية. الحكام الرئيسيون الدوليون هم، مهدي عبيد شارف، سعيد عوينة، مصطفى غربال، لحلو بن رابح، عبد الرزاق عراب، لطفي بخواصة، ونبيل بوخالفة، حسب ما اوضحته، الهيئة الفيدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت. أما الحكام المساعدون، فهم : عبد الحق ايتشعلي، سيد علي ابراهيم الحملاوي، مقران قوراري، محمد سراج، بو عبد الله عماري، نبيل بنوة، وعباس اكرم زرهوني بنوزة. كما كرمت اللجنة الفديرالية للتحكيم، ثلاثة حكام أحيلوا على التقاعد هذا الموسم، وهم محمد بنوزة، فاروق حواسنية، وصفية عيوني.