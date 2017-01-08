كلاسيكو العميد والكناري قمّة ربع نهائي كأس الجمهورية وبلوزداد تستقبل البرج

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية عن قمة واعدة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، فيما يتقابل فريقا إتحاد بلعباس ونصر حسين داي من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس في ملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس، ويتنقل أهلي برج بوعريريج إلى العاصمة لمواجهة شباب بلوزداد في ملعب 20 أوت، بينما يستضيف فريق وفاق سطيف بملعبه 8 ماي فريق اتحاد تبسة. هذا وقد تم برمجة لقاء العميد وشبيبة القبائل بملعب 5 جويلية الأولمبي بطلب من إدارة المولودية ووافق عليه رئيس لجنة تنظيم منافسة الكأس علي مالك على المباشر في التلفزيون الجزائري. وتلعب مباريات هذا الدور يومي 31 مارس و1 أفريل المقبل. هذا وأسفرت عملية قرعة الدور نصف النهائي عن مباريات واعدة عندما يتقابل الفائز من لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل مع الفائز من لقاء وفاق سطيف واتحاد تبسة، فيما يلتقي الفائز من لقاء بلوزداد والبرج بالفائز من لقاء اتحاد بلعباس ونصر حسين داي، فيما تجرى المباراتان في تاريخ 14 و15 أفريل المقبل.

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برنامج مباريات ربع نهائي كأس الجمهورية:

1- وفاق سطيف – اتحاد تبسة «ملعب 8 ماي بسطيف»

2 - اتحاد بلعباس – نصر حسين داي «ملعب 24 فيفري بلعباس»

3- مولودية الجزائر – شبيبة القبائل «ملعب 5 جويلية الأولمبي»

4 - شباب بلوزداد – أهلي برج بوعريريج «ملعب 20 أوت بالعناصر»

برنامج مباريات الدور نصف النهائي:

الفائز من المباراة رقم 4 – الفائز من المباراة رقم 2

الفائز في المباراة رقم 3 – الفائز من المباراة رقم 1