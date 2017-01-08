لاعبو زيمبابوي يقاطعون مأدبة عشاء نائب رئيس البلاد بسبب المنح

أثارت قضية المنح داخل المنتخب الزيمبابوي، منافس المنتخب الوطني في أول مواجهته في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، فتنة كبيرة عجلت بتوتر الأوضاع كثيرا بين اللاعبين ومسؤولي اتحادية كرة القدم، مما أدى إلى خلافات كثيرة بين الطرفين أياما قليلة فقط قبل انطلاق العرس الكروي الإفريقي، حيث قاطع لاعبو منتخب زيمبابوي الرحلة الجوية التي كانت مبرجمة نحو الكاميرون، أول أمس، تحسبا لخوض لقاء ودي أمام المنتخب الكاميروني غدا، تحضيرا لنهائيات «الكان»، فضلا عن مقاطعتهم من قبل مأدبة العشاء التي نظمها على شرفهم نائب رئيس البلاد ايمرسون منانجاجوا، يوم الجمعة، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الاتحادية المحلية لمطالبهم المالية بعدما اشترط لاعبو منتخب زيمبابوي ما قميته 5 آلاف دولار مقابل كل فوز يحققونه في دوري المجموعات خلال فعاليات كأس إفريقيا 2017، وهو الأمر الذي تم رفضه بعدما حددت الإتحادية من قبل قيمة المنحة بـ 950 أورو، كما طالب لاعبو منتخب زيمبابوي أيضا منحهم 140 أورو يوميا كمصاريف المهمة طيلة مدة تواجدهم في الغابون فيما طالب المحترفون بـ470 أورو يوميا، الأمر الذي اعتبره الاتحاد المحلي مبالغا فيه نظرا للأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، حسبما كشفته مختلف التقارير الصحفية وعلى رأسها «بي بي سي أفريكا»، والتي أكدت أيضا أن السلطات المحلية في زيمبابوي سارعت مؤخرا لاحتواء الأزمة بتوفير سيولة مالية للمنتخب من أجل تسيير الوضع الحالي ووضع حدّ لاحتجاجات اللاعبين خوفا من حدوث تجاوزات أخرى، على غرار مقاطعة نهائيات العرس الإفريقي في دورته 31، رغم أن هذا الاحتمال يبقى غير وارد في قاموس اللاعبين، حسب تصريحات قائد المنتخب ويلارد كاتساند، الذي أكد استحالة مقاطعته وزملائه لـ«الكان» بقوله: «بالطبع سنلعب، لكن هذه مسألة نقاش فقط لأننا نستحق الأفضل». تجدر الاشارة إلى أن لاعبي المنتخب الزيمبابوي سبق لهم لقاء نائب رئيس الدولة ايمرسون منانجاجوا من أجل التطرق للمشاكل المالية التي عانوا منها مؤخرا.