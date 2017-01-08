الخضر يحضّرون لـ«كان» الغابون بـ 3G والتيليفون

مناد لـ«النهار»: «ما حدث قلة انضباط وهل يجرؤون على ذلك مع أنديتهم؟»

أطل لاعبو المنتخب الوطني علينا بخرجة غريبة في المباراة الودية التي جمعتهم أول أمس بالمنتخب الموريتاني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث انشغل البعض منهم في صورة الحارس رايس وهاب مبولحي، إسلام سليماني ورياض محرز بهواتفهم النقالة في دكة البدلاء وبدوا منشغلين وغائبين تماما عما يحدث في المستطيل الأخضر، ولم يكلف الرباعي السالف ذكره حتى عناء القيام بعملية الإحماء قبل المباراة أو بين الشوطين، بعد أن تأكدوا من إعفائهم رفقة سوداني من طرف الناخب الوطني جورج ليكانس، ومن دون أن يعيروا أي اهتمام للمباراة التحضيرية وكأن الأمر لا يعنيهم، وهو التصرف الذي صنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره الأغلبية قلة انضباط من لاعبين مقبلين على تمثيل الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون بعد أيام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين كان الطاقم الفني وهل سمح الناخب الوطني جورج ليكانس لهؤلاء اللاعبين باصطحاب هواتفهم إلى دكة الاحتياط في مباراة تحضيرية لمنافسة بحجم «الكان»؟، وهل يجرؤ هؤلاء اللاعبون الذين يدعون الاحترافية على القيام بمثل هذه التصرفات مع أنديتهم حتى وإن تعلق الأمر بمباريات ودية، هذا وطالبت الجماهير ومحبو المنتخب رئيس الاتحادية محمد روراوة والناخب الوطني بالتدخل ووضع حد لهذه التصرفات وفرض الانضباط داخل المنتخب.

مناد لـ«النهار»: «ما حدث قلة انضباط.. لا بد من فرض الصرامة وإلا كل لاعب يروح يخطينا»

استنكر اللاعب الدولي السابق جمال مناد، التصرف الذي قام به بعض لاعبي المنتخب الوطني في اللقاء الودي أمام موريتانيا أول أمس، واعتبر اصطحاب محرز، سليماني ومبولحي لهواتفهم إلى دكة البدلاء قلة احترام منهم، كما طالب مناد بضرورة فرض الصرامة لأن الأمر يتعلق بمنتخب وطني، وأوضح في هذا الصدد في تصريح لـ«النهار»: «ما بدر من اللاعبين قلة انضباط، وهو تصرف غير مقبول ولا يطاق، يجب على المسؤولين والمدرب فرض الانضباط ومن المستحيل المواصلة على هذا النحو، هؤلاء اللاعبون يمثلون بلدا بأكمله عليهم تشريف الراية الوطنية لا اصطحاب هواتفهم إلى دكة البدلاء»، وأضاف: «هل يجرؤ هؤلاء اللاعبون على القيام بمثل هذه الأمور في أنديتهم وأمام مدربيهم؟ عليهم الحد من مثل هذه التصرفات وإلا كل واحد يشوف صلاحو مع ناديه». هذا وحذّر مناد الناخب الوطني جورج ليكانس من التراخي مع المجموعة، لأن هذا الأمر سيخلق له مشاكل، واستطرد قائلا: «على المدرب أن يفرض نفسه، لأن قلة الانضباط سيفقده السيطرة على المجموعة، والأكثر من ذلك أن الأمور قد تتطور إلى داخل الميدان ويصبح كل لاعب يلعب مثلما يحلو له ولا يطبقون تعليماته ونصائحه».

دريد لـ«النهار»: «اللاعبون قللوا من احترام زملائهم والجماهير ويجب معاقبتهم»

طالب الحارس الدولي الأسبق نصر الدين دريد، بمعاقبة كل لاعب عديم الانضباط في المنتخب الوطني، بعد الخرجة الغريبة التي بدرت من بعض لاعبي الخضر في صورة مبولحي ومحرز، كما أكد أنه تفاجأ كثيرا لما حدث خاصة وأن هذا الأمر لم يسبق وأن حدث لا مع الأندية ولا مع المنتخبات الوطنية، كما تساءل عن دور الطاقم الفني، حيث قال في تصريح لـ«النهار»: «صراحة اندهشت لما حدث في دكة البدلاء، لما شاهدت اللاعبين بالهواتف النقالة، هذا التصرف يعتبر قلة احترام منهم لزملائهم داخل أرضية الميدان، وقلة احترام للطاقم الفني وحتى الجماهير التي تنقلت لتشجيعهم أو تابعتهم عبر الشاشة»، وأضاف: «أين هو دور الطاقم الفني من كل هذا؟ ألم يلاحظ أي واحد منهم ما حدث أم أنهم كانوا على دراية بذلك؟ لم يسبق لي وأن شاهدت مثل هذا التصرف بالعالم أسره، من المفروض أن يكون الاستعداد للقاء ودي من جميع الجوانب وكأن الأمر يتعلق بمباراة رسمية، فما بالك وهي تتعلق بمنافسة بحجم نهائيات كأس أمم إفريقيا».