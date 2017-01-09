سوداني وبراهيمي وسليماني ومحرز يندمجون في التدريبات الجماعية

إندمج اللاعبون سوداني وبراهيمي ومحرز وسليماني في التدريبات الجماعية للمنتخب الجزائري لكرة القدم خلال الحصة التدريبية لمساء أمس الأحد، حسب ما أفادت به الإتحادية المحلية للعبة على موقعها الإلكتروني.

واستفاد اللاعبون الأربعة من برنامج تدريبي خاص منذ انطلاق تربص الخضر الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون (14 جانفي -5 فيفري) على خلفية الإصابة التي كان يعاني منها اللاعب الأول والإرهاق الذي طال الثلاثة الآخرين. ولم يشارك الرباعي في المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الوطني أمام نظيره الموريطاني (3-1) السبت المنصرم بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لكنهم سيكونون حاضرين في اللقاء الثاني أمام نفس المنافس غدا بالمركز التقني لسيدي موسى, مقر تربص التشكيلة الجزائرية التي ستغادر نحو الغابون يوم الخميس المقبل. وخلال نهائيات كأس إفريقيا يواجه أشبال الناخب الوطني، جورج ليكانس، منتخبات زيمبابوي وتونس والسنغال على التوالي لحساب المجموعة الثانية التي ستجري مبارياتها بمدينة فرانسفيل. ويدشن زملاء براهيمي المسابقة بمواجهة زيمبابوي يوم 15 جانفي.