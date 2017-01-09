كارل مجاني يفسخ عقده مع ناديه ليغانيس الإسباني

فسخ المدافع الدولي الجزائري كارل مجاني العقد الذي يربطه مع ليغانيس، ستة أشهر فقط بعد قدومه إليه، حسب ما أعلن عنه اليوم الإثنين النادي صاحب المركز الـ16 في جدول ترتيب البطولة الاسبانية لكرة القدم بموقعه الرسمي.

ويتواجد مجاني صاحب 31 عاما منذ أمس الأحد بتركيا حيث من المنتظر أن يتعاقد خلال الساعات المقبلة مع طرابزون سبور.

ولم يشرك ليغانيس المدافع مجاني كثيرا في الليغا حيث لم يشركه سوى لـ595 دقيقة في مجموع 17 مباراة وهو ما دفع اللاعب للتفكير في العودة إلى ناديه السابق الذي حمل ألوانه خلال موسمين 2014-2016.

وتم إستبعاد إسم مجاني من قائمة لاعبي المنتخب الجزائري المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون من 14 جانفي إلى5 فيفري.