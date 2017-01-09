برشلونة يمنع ميسي ونجوم الفريق من حضور حفل الفيفا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل مفاجئ، عدم السماح لعدد من لاعبيه المدعوين لحضور حفل توزيع جوائز الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، مساء الاثنين، بمقره في مدينة زيوريخ السويسرية. ووجه الفيفا الدعوة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد المنافسين الثلاثة، على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016، إضافة إلى زملائه جيرارد بيكيه، واندريس انييستا، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لفريق الفيفا للعام 2016. وبرر النادي الكتالوني، في بيان له، إلى أن إدارة النادي اتخذت هذا القرار نظرا للأولوية، التي تمنحها لتحضيرات الفريق استعدادا لخوض إياب دور الستة عشر، من بطولة كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل. وقال النادي الكتالوني في بيانه، برشلونة قرر عدم السماح للاعبين المدعوين لحضور حفل الفيفا في زيورخ. واختتم برشلونة بيانه المقتضب قائلا، برشلونة يشكر الفيفا، برئاسة جياني انفانتينو، وجميع إداراته، للتسهيلات التي قدموها لبرشلونة للمشاركة في حفل الليلة، النادي يعرب عن تقديره ومساندته لجوائز الأفضل. وسيمثل برشلونة في حفل الفيفا رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ونائبه خوردي ميستري. ووفقا لهذا البيان أيضًا، فإنه يعد رسالة غير مباشرة باعتراف مسؤولي برشلونة بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتوج بالجائزة التي تقترب من غريمه كريستيانو رونالدو.