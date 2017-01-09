بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016

تم الكشف، قبل لحظات عن التشكيلة المثالية للفيفا، وفيفبرو اتحادا للاعبين المحترفين، في حفل جائزة الافضل، المقامة في مدينة زيوريخ السويسرية. وشهدت التشكيلة، تواجد 5 لاعبين من ريال مدريد، و4 من برشلونة، بالإضافة إلى لاعب من يوفنتوس، ولاعب من بايرن ميونيخ. وفيما يلي التشكيلة المثالية للفيفا وفيبرو، لعام 2016: حراسة المرمى: مانويل نوير بايرن ميونيخ الألماني

خط الدفاع: مارسيلو ريال مدريد الإسباني، وسيرجيو راموس ريال مدريد الإسباني، وجيرارد بيكيه برشلونة الإسباني، وداني ألفيس .يوفنتوس الإيطالي.

خط الوسط: توني كروس .ريال مدريد الإسباني، ولوكا مودريتش ريال مدريد الإسباني، واندريس انييستا برشلونة الإسباني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ريال مدريد الإسباني، ولويس سواريز برشلونة الإسباني، وليو ميسي برشلونة الإسباني.