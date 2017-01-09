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بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016

  • 09/01/2017
  • وكالات
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بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016 تحميل الملف

تم الكشف، قبل لحظات عن التشكيلة المثالية للفيفا، وفيفبرو اتحادا للاعبين المحترفين، في حفل جائزة الافضل، المقامة في مدينة زيوريخ السويسرية. وشهدت التشكيلة، تواجد 5 لاعبين من ريال مدريد، و4 من برشلونة، بالإضافة إلى لاعب من يوفنتوس، ولاعب من بايرن ميونيخ. وفيما يلي التشكيلة المثالية للفيفا وفيبرو، لعام 2016: حراسة المرمى: مانويل نوير بايرن ميونيخ الألماني

خط الدفاع: مارسيلو ريال مدريد الإسباني، وسيرجيو راموس ريال مدريد الإسباني، وجيرارد بيكيه برشلونة الإسباني، وداني ألفيس .يوفنتوس الإيطالي.

خط الوسط: توني كروس .ريال مدريد الإسباني، ولوكا مودريتش ريال مدريد الإسباني، واندريس انييستا برشلونة الإسباني. 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ريال مدريد الإسباني، ولويس سواريز برشلونة الإسباني، وليو ميسي برشلونة الإسباني.

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بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016 بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016
موضوع : بالصورة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2016
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