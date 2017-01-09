رونالدو يتوج للمرة الرابعة بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2016

نال البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز الفيفا، سهرة الاثنين ، في زيوريخ. وتفوق رونالدو، نجم ريال مدريد، على غريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والفرنسي، أنطوان غريزمان، هداف أتلتيكو مدريد.وكان كريستيانو رونالدو، قد حصل أيضا، الاثنين الماضي، على جائزة الكرة الذهبية للعام 2016، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، لأفضل لاعب في العالم أيضا، وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2013، و2014، بعد موسم مثالي، أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وكأس أمم أوروبا يورو 2016، مع منتخب بلاده البرتغال، وذلك للمرة الأولى في تاريخها الصيف الماضي. وتبادل رونالدو وميسي الفوز بجائزة الفيفا، لأفضل لاعب في العالم، في عامي 2008، و2009، حيث فاز البرتغالي بالجائزة في العام 2008، وحل الأرجنتيني ثانيا، وانعكس الأمر في العام التالي. وتكرر هذا الأمر، خمس مرات، مع دمج جائزة الفيفا مع جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، بين عامي 2010 و2015، فقد توج ميسي بالجائزة في الأعوام 2011 و2012 و2015، وحل "صاروخ ماديرا" ثانيا في هذه السنوات، وبدوره نال رونالدو الجائزة في عامي 2013 و2014، متفوقا على البرغوث في المرتين، فيما كان الاستثناء الوحيد من تبادلهما المركزين هو عام 2010، إذ خلت القائمة النهائية للمرشحين من اسم رونالدو. وفي ذلك العام، احتكر نجوم برشلونة القائمة النهائية وفاز ميسي بالجائزة، أيضا متفوقا على زميليه الإسبانيين، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.