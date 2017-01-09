منحونا أقراص مكافحة الناموس نظير التتويج بالكان

كشف نجم المنتخب الوطني الأسبق جمال مناد، عن عدة أمور ظلت في الخفاء خلال كأس أمم إفريقيا عام 1990 التي أقيمت بالجزائر، وشهدت التتويج الوحيد في تاريخ المشاركات الجزائرية، وذلك عند حلوله ضيفا على برنامج «ذاكرة الكان» على تلفزيون «النهار» مع الزميل الصحفي كمال مهوي، وقال: «دورة 1990 كانت محطة هامة في تاريخ الكرة الجزائرية، لأننا كتبنا أسماءنا بأحرف من ذهب ومنحنا الجزائر التتويج الوحيد بكأس أمم إفريقيا، صحيح أن الفريق كان قد تغير مقارنة بالدورة الفارطة مع بعض العناصر الشابة التي دعمت الفريق، وبقيت أنا وماجر ومغارية لتأطير المجموعة، والحمد لله بعد مشوار استثنائي حصلنا على اللقب وعوضنا انتكاسة الإقصاء من تصفيات كأس العالم 1990 أمام المنتخب المصري»، كما عرج هداف شبيبة القبائل السابق على المنح والحوافز التي تلقوها بعد التتويج فقال: «حصلنا على 18 مليون سنتيم زائد منحة بالفرنك فرنسي تعادل 2 مليون سنتيم على ما أظن، لكن المفاجأة كانت أنهم منحونا علبة «باستي»، أقراص مكافة البعوض ولم نفهم سبب تلك الهدية، أظن أنهم اعتبررونا ناموسا مع مرور الوقت، وبالعودة إلى الوراء أقول ربي يهديهم»، واختتم مناد قوله إن المرحوم عبد الحميد كرمالي وكل الطاقم الفني ساهم في التتويج خاصة أن الدورة أقيمت بالجزائر واللعب أمام 100 ألف متفرج شعور رهيب لم ينسه حتى اليوم.