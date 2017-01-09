مدرب ويست هام يرفض تسريح فيغولي إلى روما قبل إيجاد بديل له

يرفض مدرب وست هام، الكرواتي بيليش، إعطاء الضوء الأخضر لإدارة الفريق الانجليزي لتسريح لاعبه الجزائري سفيان فيغولي، والموافقة على عرض روما الايطالي الذي تقدم رسميا لطلب اللاعب السابق لفالنسيا الإسباني، وتنقل المدير الرياضي للفريق إلى انجلترا للتفاوض مع إدارة «المطارق»، وحسبما كشفت عنه عدة تقارير صحفية أمس فإن المدرب الكرواتي يتريث إلى غاية إيجاد بديل خلال الميركاتو الشتوي لتعويض فيغولي، خاصة أن اللاعب الغاني أيو غائب عن الفريق خلال هذه الفترة نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم 12 جانفي في الغابون، بينما كشفت شبكة «سكاي سبور» في نسختها الإيطالية أن إدارة ويست هام رفضت عرض «الذئاب الإيطالية» للحصول على اللاعب الجزائري في الميركاتو الشتوي وأن الأخيرة عرضت ما قيمته 10 ملايين أورو لإقناعها بتسريح اللاعب، وذكر نفس المصدر أن الفريق الإيطالي يرفض التخلي عن فكرة ضم فيغولي وينوي رفع عرضه إلى 12 مليون أورو في الأيام القليلة المقبلة، وكان فريق ويست هام قد أعلن في وقت سابق استعداده لإعارة اللاعب الجزائري في سوق التحويلات الشتوية على اعتباره لعب دقائق قليلة منذ قدومه من فالنسيا الإسباني في الصيف الماضي، بعدما انتهى عقده مع الأخير قبل أن يعتمد عليه مدربه أساسيا في آخر مباراتين بسبب غياب الغاني أيو، إلا أن الحظ لم يحالفه في أول ظهور له كأساسي في الدوري الانجليزي الممتاز.