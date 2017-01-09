حمّار يتفاوض مع بوڤروة.. ماضوي يريد بورديم ويطلب مهاجما أيمن

أكدت مصادر موثوقة أن مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، ربط اتصالا هاتفيا مع الرئيس حسان حمّار وأبدى حاجته الضرورية إلى تدعيم مهاجم أيمن، بعد أن كشف له أن المهاجم المغترب بوزمادة لا يفي بالغرض، إضافة إلى عدم امتلاكه لمواصفات مهاجم أيمن، وهو ما جعل حمّار يباشر رحلة البحث عن المهاجم المطلوب ويكثف الاتصالات مع عدد من وكلاء اللاعبين لإيجاد اللاعب المناسب، وكانت البداية حسب مصادرنا بمهاجم شباب بلوزداد بوڤروة، الذي يوجد في مفاوضات متقدمة مع إدارة وفاق سطيف، ولا تستبعد مصادرنا أن يكون اتفاق قد حصل بين الطرفين، في ذات الاتصال أبدى المدرب ماضوي رغبته في أن يقنع حمّار الوسط الهجومي بورديم، وإدارة فريقه شبيبة الساورة لتسريح اللاعب، مؤكدا أنه اللاعب الذي ينقص التشكيلة.

حمّار يتراجع عن الالتحاق بإسبانيا

تراجع الرئيس حسان حمّار عن قرار الالتحاق بمكان تربص التعداد في مدينة أليكانت الإسبانية، حيث كان قد حدد موعدا أمس الإثنين من أجل السفر للوقوف عند ظروف التربص ومدى استعدادات اللاعبين تحسبا لموعد 21 جانفي، ويبدو أن انشغال الرئيس ببعض القضايا على غرار ترسيم تسريح الثنائي دواجي وبولمدايس، إضافة إلى انشغاله بالبحث عن مهاجم أيمن والوقوف على دخول الإعانات قبل موعد عودة اللاعبين من التربص، سبب قراره.

حاشي تلقى تسريحه مقابل 250 مليون سنتيم

تحّصل الظهير الأيسر فارس حاشي، أمس، على ورقة تسريحه رسميا، بعد حضوره رفقة مناجيره إلى سطيف ولقائه بالرئيس حسان حمّار، الذي وبعد مفاوضات طويلة خفض قيمة تسريحه من 400 مليون إلى 250 مليون سنتيم، بعد أن تأكد الرئيس حمّار من عدم رغبة اللاعب في الانضمام لأي فريق من البطولة المحلية.

ماضوي متحفظ بخصوص الثنائي المغترب

أكدت مصادر موثوقة أن المدرب ماضوي وبعد متابعته لمردود الثنائي المغترب، الظهير ايبوزيدن والمهاجم بوزمادة في التدريبات، أبدى تحفظا بخصوص مستواهما ورغم تأجيله إصدار حكم نهائي حول الاحتفاظ بهما أو بواحد منهما إلى غاية موعد المواجهة الودية لأمسية الغد أمام ديبورتيفو ألكونيا، إلا أن المدرب ماضوي قد نقل تحفظه للرئيس حمّار وطلب الإسراع في ضم مهاجم يلعب في الرواق الأيمن.

سيشرك التشكيلة الأساسية غدا أمام ديبورتيفو ألكونيا

جاء قرار إلغاء المباراة الودية الأولى أمام فولفسبورغ الألماني، حيث كان يفكر في منح الفرصة لجميع اللاعبين، ليتحول رهان المدرب ماضوي إلى المباراة الودية أمسية الغد أمام ديبورتيفو ألكونيا، من أجل وضع التشكيلة الأساسية على المحك لأطول فترة زمنية، ومن ثم أخذ فكرة دقيقة عن قدراتها قبل دخول المنافسة الرسمية بعد أسبوع من مواجهة الغد، وسيكتفي الطاقم الفني بإحداث تغييرات في النصف الأخير من الشوط الثاني من المباراة.

أمقران ينهي خدمته الوطنية ويلتقي حمّار

كان المهاجم الدولي الشاب أمقران، أمس، على موعد مع التنقل إلى مدينة الطارف، مركز أدائه الخدمة الوطنية، أين جلب وثائق إنهائه الخدمة الوطنية وسارع إلى الاتصال بالرئيس حمّار خلال رحلة عودته من مدينة الطارف وحدد معه موعدا أمسية البارحة، أين سيتضح مصير المهاجم أمقران بين المغادرة إلى البطولة البرتغالية أو البقاء في فريقه، خاصة أن حمّار من يتكفل بالاتصالات مع مكتب تحويل اللاعبين الذي يريد نقل إمقران إلى البطولة البرتغالية، حيث اقترحه على عدة نوادي، وفي انتظار معرفة فحوى الاجتماع توحي كل المؤشرات أن الإدارة ستضطر إلى الاحتفاظ باللاعب بسبب نقص عدد المهاجمين ضمن التعداد.

برمجة مواجهة «السياسي» يوم 21 جانفي يريح ماضوي

زاد قرار الرابطة المحترفة التي برمجت مواجهة شباب قسنطينة يوم السبت 21 جانفي، ليريح المدرب ماضوي الذي يريد ربح فترة أطول من التحضيرات في ملعب 8 ماي، بعد العودة من التربص استعدادا للمباراة، حيث كان ماضوي قد رفض تمديد تربص إسبانيا حرصا منه على العودة المبكرة وربح فترة كافية للتحضير في سطيف، فيما تم برمجة مباراة الجولة الثانية من مرحلة العودة أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة 27 جانفي والجولة الثالثة يوم 4 فيفري أمام أولمبي المدية بسطيف، بمعدل مباراة كل أسبوع.