غريب لـ«النهار»: جياسكا خاوتنا والكلاسيكو سيكون عرسا في 5 جويلية

أكد المدير العام لمولودية الجزائر، عمر غريب، أن نتائج قرعة الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية خدمت فريقه كثيرا، رغم أنها وضعتهم في مواجهة شبيبة القبائل في «كلاسيكو الجزائر»، الذي وعد بأن يكون عرسا وطنيا كبيرا، وأوضح غريب في تصريح لـ«النهار» أمس، عن آماله في التتويج بكأس الجمهورية للمرة التاسعة في مشواره الكروي، والمحافظة على لقبه الذي حققه الموسم الفارط، حيث قال:« نتائج قرعة الكأس كانت جيدة بالنسبة للمولودية، شبيبة القبائل خاوتنا، والكلاسيكو سيكون بمثابة عرس كبير في ملعب 5 جويلية، وأتمنى أن تتأهل المولودية إلى النهائي وتتوج بالكأس مرة أخرى»، وأضاف:« نحترم جميع المنافسين، واللقاء سيكون عرسا وطنيا بين فريقين كبيرين، وأقول لشبيبة القبائل مرحبا بكم». وبخصوص عملية الاستقدامات وقضية لاعب نادي بارادو منصوري، أردف قائلا:«غورمي سيأتي اليوم إلى الجزائر قادما من فرنسا وسنجلس على طاولة المفاوضات، وفيما يتعلق بقضية منصوري، فليس هناك جديد إلى حد الآن».