مارادونا.. رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب

أوضح أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أن كريستيانو رونالدو "كانت له أفضلية بسيطة" عن ليونيل ميسي، ولذلك يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 التي منحت له مساء أمس الاثنين من طرف الإتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال مارادونا - في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، عقب حفل توزيع جوائز "الأفضل" المقامة بمدينة زيوريخ : "لقد فاز (كريستيانو) رونالدو بالتأكيد ليس لأن ميسي لم يستطع الحضور, بل لأن رونالدو كانت له أفضلية بسيطة .. وفي النهاية فاز من كان يجب أن يفوز". ولم يشارك ميسي، ونجوم برشلونة، في الحفل بعد قرار النادي الكتالوني بسبب "استعدادات الفريق لمباراة العودة أمام أتلتيك بلباو في ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا" غدا الأربعاء. وأشار مارادونا إلى أنه حرص على حضور حفل تسليم الجوائز وقال :"نحاول أن نعطي للفيفا القليل من الشفافية والمصداقية بعد أن تم التقليل من قدره بسبب الأشخاص السابقين، لكي يعود الجميع لمتابعة كرة القدم".