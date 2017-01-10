مبولحي يقترب من الانضمام إلى رانس الفرنسي

اقترب الحارس الجزائري، رايس مبولحي من الانضمام إلى نادي رانس المنتمي لبطولة الرابطة الأولى الفرنسية لكرة القدم، بعدما قضى الفترة الأولى من الموسم دون خوض أي مباراة مع فريقه انتاليا سبور التركي.

ويملك مبولحي البالغ من العمر 30 سنة حظوظا للالتحاق بمدربه السابق في المنتخب الوطني, كريستيان غوركوف, بعد كأس إفريقيا للأمم بالغابون (14 جانفي-5 فيفري)، حسب ما أوردته صحيفة "لكيب" في نسختها الإلكترونية. ولم يستفد مبولحي الذي ما يزال مرتبطا بأنتاليا سبور بعقد يمتد إلى غاية عام 2018, من إجازة هذا الموسم، ومع ذلك اختير في قائمة ال23 لاعبا لتمثيل الجزائر في "كان" الغابون. غير أن الناخب الوطني، البلجيكي جورج ليكنس صرح مؤخرا أنه يتعين على اللاعب إيجاد حل لوضعه بعد كأس إفريقيا، وإلا سيتم استبعاده عن صفوف "الخضر". ولعب مبولحي طيلة مسيرته الرياضية للعديد من الأندية الأوروبية، كما سبق له و أن نشط في البطولتين اليابانية و الأمريكية.