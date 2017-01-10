المنتخب الوطني في مباراة ودية ثانية أمام موريتانيا

من المنتظر أن يجري المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية تطبيقية أمام ضيفه الموريتاني بمركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة استعدادا للبطولة الأفريقية للأمم التي ستحتضنها الغابون.

وستلعب المباراة دون جمهور ولا وسائل إعلام، استجابة لرغبة المدرب البلجيكي جورج ليكنس الذي فضل إبعاد لاعبيه عن الضغط الجماهيري وأعين الجواسيس، حيث من منافسي الخضر بالبطولة الافريقية . ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب البلجيكي خلال الموعد الإفريقييشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، وذلك بعد المباراة الأولى التي فاز بها المنتخب الوطني بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد بملعب مصطفى التشاكر. للإشارة يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية بكأس الأمم إلى جانب تونس والسنغال وزيمبابوي، حيث سيدشن المباراة الأولى مع منتخب زيمبابوي يوم 15 جانفي القادم.