هذا ما وعد به محرز الجزائريين في "كان" الغابون

وعد نجم الخضر رياض محرز، بمشوار جيد للمنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 التي تنطلق السبت المقبل بالغابون وتستمر إلى غاية 5 فيفيري.

وصرح محرز مساء أمس الإثنين، للتلفزيون الجزائري، بأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي للموعد الإفريقي الذي سيسعى فيه المنتخب الجزائري لأداء مشوار جيد. ويواجه الخضر خلال الدور الأول للنهائيات القارية، منتخبات زيمبابوي وتونس والسنغال على التوالي، لحساب المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها بمدينة فرانسفيل. وعاد لاعب ليستر سيتي، صاحب لقب البطولة الانجليزية في طبعتها السابقة، إلى تتويجه الأخير بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 التي تمنحها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث عبر عن فخره بهذا الإنجاز، مضيفا أن توقيته سيحفزه رفقة زملائه على تقديم الأفضل في موعد الغابون.