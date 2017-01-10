تدشين المتحف الأولمبي الجزائري يوم 26 جانفي المقبل

سيتم التدشين الرسمي للمتحف الاولمبي الجزائري الواقع قبالة قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة يوم الخميس 26 جانفي بداية من الساعة 11:00 صباحا بحضور شخصيات وطنية و دولية، حسب ما علم من رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية، مصطفى بيراف.

وقال بيراف: سيكون المتحف مستقلا تماما من حيث التسيير، كاشفا أنّ "اللجنة الاولمبية الدولية ستقدم للمتحف الجزائري قطعا و أشياء تعود لتاريخ إطلاق أول دورة أولمبية" . ولم يتمّ الإستقرار بعد على إسم المتحف حيث أن هناك إقتراحين قيد المناقشة من قبل أعضاء اللجنة.

وفي هذا الشأن أوضح بيراف أنّه فيما يخص تسمية المتحف الجزائري الذي سيحفظ تاريخ الحركة الرياضية الوطنية هناك إسمين مطروحين و القرار سيتخذ خلال إجتماع المكتب التنفيذي يوم 14 جانفي المقبل". وستتمّ عملية التّدشين بحضور العديد من الشخصيات الوطنية و الدولية على غرار رئيس إتحاد المجلس الاعلى للرياضة بإفريقيا و رئيس جمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية إضافة لعشرة رؤساء للجان اولمبية بالقارة السّمراء.