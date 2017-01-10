بالصور.. ميسي يتعرض لإعتداء في بوينس آيرس

أفادت السلطات المحلية، في الأرجنتين، الثلاثاء، بتعرض أحد تماثيل نجم كرة القدم ليونيل ميسي في بوينس آيرس، لعملية تخريبية، حيث عثر عليه مقطوع الرأس والذراعين. وأوضحت، الهيئات الثقافية في العاصمة الأرجنتينية، أن تمثال ميسي كان ضحية عمل تخريبي، تركه دون جزئه الخلفي، مؤكدة أن السلطات تعمل بالفعل على إصلاحه. وشيد التمثال، المصنوع من الرخام الأسود، والذي يظهر لاعب برشلونة منطلقا بالكرة إلى الأمام، في جوان من العام 2016. وتعتبر أعمال تخريب التماثيل والمنحوتات، أوالآثار العامة، وكذلك واجهات المنازل الخاصة، من الممارسات الشائعة في بوينس آيرس. وفي وقت سابق، تعرض تمثال للاعبة كرة المضرب السابقة غابرييلا ساباتيني، لعمل تخريبي أيضا، أفقدها المضرب. ووضع التمثالان التكريميان، لميسي، وساباتيني، على ممشى المجد في بوينس آيرس، وهو ممر كرم فيه أيضا لاعب كرة السلة، مانو جينوبيلي، ولاعب كرة المضرب غييرمو فيلاس وسائق الفورمولا وان، السابق خوان مانويل فانجيو.