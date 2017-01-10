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الخضر يكتسحون موريتانيا بسداسية

  • 10/01/2017
  • وكالات
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الخضر يكتسحون موريتانيا بسداسية تحميل الملف

فاز المنتخب الوطني على ضيفه الموريتاني بنتيجة 6 / 0 خلال المباراة الودية، التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بالمركزالتقني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وسجل أهداف الجزائر إسلام سليماني هدفين، ورياض محرز هدفين، وهدف لكل من العربي هلال سوداني، وياسين براهيمي. ويستعد المنتخب الوطني، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق فعاليتها بالغابون، يوم السبت المقبل، حيث تلعب الجزائر في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات زيمبابوي وتونس والسنغال.

موضوع : الخضر يكتسحون موريتانيا بسداسية
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