الخضر يكتسحون موريتانيا بسداسية

فاز المنتخب الوطني على ضيفه الموريتاني بنتيجة 6 / 0 خلال المباراة الودية، التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بالمركزالتقني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وسجل أهداف الجزائر إسلام سليماني هدفين، ورياض محرز هدفين، وهدف لكل من العربي هلال سوداني، وياسين براهيمي. ويستعد المنتخب الوطني، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق فعاليتها بالغابون، يوم السبت المقبل، حيث تلعب الجزائر في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات زيمبابوي وتونس والسنغال.