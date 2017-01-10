الوفاق يواجه اليوم ديبورتيفو ألكويانو الإسباني والمغترب أمعوش يخضع للتجارب

حمّار يوافق على إعارة بوشار إلى شباب قسنطينة

يخوض وفاق سطيف منتص نهار اليوم، مواجهة ودية أمام نادي ديبروتيفو ألكويانو الذي ينشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، في أول امتحان للتشكيلة السطايفية تحت أنظار المدرب العائد خير الدين ماضوي، الذي سيكون أمام فرصة الوقوف عند القدرات الفردية والجماعية للتعداد قبل أسبوع عن انطلاق المنافسة الرسمية، ما يجعله أمام حتمية وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية ومنهجية اللعب، حيث ستكشف مواجهة اليوم التغييرات التي سيحدثها المدرب ماضوي ومن ثم ترسيم التعداد الأساسي الذي سيكون حاضرا يوم 21 جانفي أمام شباب قسنطينة، ومن المنتظر أن يواصل ماضوي وضع الثقة في كنيش وبدران في محور الدفاع، أين فضل تأجيل إحداث تغييرات على مستوى هذه المنطقة الحساسة إلى موعد لاحق، خاصة أن ماضوي كان قد طمأن المدافع الشاب عروسي الذي كان على وشك المغادرة باستعادة مكانته الأساسية، ما يجعل المدافع الشاب أمام حتمية الانتظار جولات إضافية لاسترجاع مكانته الأساسية في محور الدفاع، خاصة بعد مغادرة بوشار، فيما سيحافظ على رباعي خط الوسط كل من أمادا، آيت واعمر، جحنيط وجابو، مع الرهان على حدوش وبكير في الهجوم.

المهاجم المغترب أمعوش قاسم يلتحق ويشارك اليوم

التحق المهاجم المغترب قاسم أمعوش أمس بمكان التربص في إسبانيا، حيث حضر الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت موعد المواجهة الودية أمسية اليوم، وسيخضع صاحب 25 سنة إلى الاختبار تحت أنظار المدرب ماضوي الذي سيمنحه فرصة المشاركة في مواجهة ديبورتيفو ألكويانو قبل مباشرة التفاوض مع الإدارة مباشرة بعد نهاية المباراة، خاصة أن مصادر موثوقة أكدت أن اللاعب حضر من أجل التوقيع من دون الخضوع إلى الاختبارات، حيث كان محل اهتمام الرئيس حمّار خلال الصائفة الفارطة. تجدر الإشارة إلى أن المهاجم أمعوش يلعب لأحد فرق الدرجة السفلى الفرنسية ويمكنه اللعب في الهجوم أو وراء المهاجمين.

قدوم أمعوش يعني فشل صفقة المهاجم بوزمادة

جاء التحاق المهاجم أمعوش ليؤكد الأخبار التي تحدثت عن عدم رضا المدرب ماضوي بقدرات المهاجم المغترب بوزمادة، الذي لازال يخضع للاختبارات، وسيكون اليوم على موعد مع المشاركة والفصل في مصيره بعد نهاية المباراة، لكن التحاق المهاجم أمعوش يؤكد فشل المهاجم بوزمادة في إقناع الطاقم الفني خلال التدريبات، خاصة أن المهاجم كان قد خضع لاختبارات الصائفة الفارطة في فريق شبيبة الساورة لكنه لم يقنع.

أزمة الظهير الأيسر في صالح المغترب ايبوزيدن

وبخصوص الظهير الأيسر المغترب، ورغم المستوى المتواضع الذي قدمه في التدريبات في انتظار ما سيقدمه خلال مواجهة اليوم، إلا أنه يبقى في أحسن رواق لترسيم تقمصه ألوان الفريق والتوقيع، حيث إن الأزمة التي يشكو منها التعداد على مستوى الجهة اليسرى من الدفاع وتواجد ظهير أيسر واحد ضمن التعداد المستقدم الجديد بوطبة يزيد من حظوظ الاحتفاظ بالمغترب ايبوزيدن.

حمّار يوافق على إعارة بوشار إلى شباب قسنطينة

وافق الرئيس حمّار على طلب المدافع الشاب بوشار بالحصول على وثيقة التسريح، بعد أن اتفق حول كامل الجوانب مع إدارة شباب قسنطينة، حيث اشترط حمّار على لاعبه أن يكون التسريح مؤقتا ولفترة لا تتجاوز 6 أشهر، أي إلى غاية نهاية الموسم الحالي، مقابل تنازل بوشار عن المستحقات التي بقي يدين بها، حيث ينتظر أن يرسم المدافع توقيعه في شباب قسنطينة بين الحين والآخر، بعد أن اتفق على أجرة 160 مليون شهريا، على أن يتلقى تسبيق 4 أشهر لحظة توقيعه.

أمقران يقترب من السفر إلى البرتغال

كشف الاتصال الهاتفي الذي ربطه المهاجم الدولي الشاب أمقران مع الرئيس حمّار، بخصوص مستجدات صفقة تحويله إلى البطولة البرتغالية، أن طلب حمّار من المهاجم الاستعداد للسفر إلى البرتغال غدا الخميس أو الأحد القادم، وأبلغه أن تحويله يتجه نحو التجسيد، من دون أن يكشف له أي تفاصيل إضافية بخصوص النادي الذي الذي سينضم إليه، حيث أبدى اللاعب سعادته خاصة أنه يريد خوض تجربة احترافية إضافة إلى إنهائه واجب الخدمة الوطنية.

حمّار يلتحق اليوم بإسبانيا لحضور المواجهة الودية

حجز الرئيس حمّار تذكرة السفر إلى إسبانيا اليوم، وسيكون حاضرا لمتابعة المواجهة الودية أمام ديبورتيفو ألكويانو والوقوف عند مدى استعدادات التعداد وظروف التربص، كما سيشارك في المشاورات مع المدرب ماضوي حول مصير الثلاثي المغترب الذي يخضع للاختبارات. فيسياق آخر، ينتظر حمّار حصول المهاجم بوڤروة على وثائق تسريحه من شباب بلوزداد، بعد أن التزم اللاعب بجلبها بنفسيه، حيث اتفق معه حول كامل الجوانب وانتزع الموافقة النهائية للاعب وتم تحديد موعد لتوقيعه بعد حصوله على تسريحه، حيث ينتظر أن يرد المهاجم بعد عودة وفد الوفاق من إسبانيا.