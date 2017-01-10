الإدارة تتوعد المتأخرين عن تربص الباز ومازاري يتفق على حمل ألوان السنافر

كشف أمس، مناجير النادي الرياضي القسنطيني طارق عرامة، في حديث جمعنا به، أن إدارة الفريق تتوعد المتأخرين عن التربص المقام حاليا بمركب الباز في سطيف، ويتعلق الأمر بكل من بلعميري وعودية ومانوتشو، وهذا بتطبيق أقصى العقوبات مثلما ينص عليه القانون الداخلي، لاسيما وأن تأخرهم شوّش على الطاقم الفني العمل في أريحية، مشيرا إلى أنه سيضرب رفقة المدرب عمراني بيد من حديد كل المتخاذلين وسيتصديان للخلاطين من أجل الخروج بالفريق من الوضعية التي يتواجد فيها، منوّها بالدور الهام الذي يقوم به مدرب الوفاق السابق منذ توليه العارضة الفنية. وعن الاستقدامات، بدا عرامة متحفظا نوعا ما عندما أكد أنه يريد أن تتم الأمور في سرية لتفادي الضّجة الإعلامية التي تصادف ميركاتو السنافر في كل مرة، وفي هذا الشأن تجاوز أمس اللاعب مازاري الاختبار الطبي بنجاح بعد أن اتفق حول كل تفاصيل العقد الذي سيحمل بموجبه ألوان الخضورة، حيث يكون قد انتقل إلى تاجنانت من أجل الحصول على وثائق تسريحه للالتحاق بالمجموعة في سطيف، ليرفع عدد المستقدمين الجدد إلى ثلاثة، بعد الحارس مارتان وكبّال في انتظار استقدام ثنائي آخر. على صعيد آخر، كشف عرامة أن مسؤولي الشركة المالكة قرروا تعيين المعتز بالله رمضاني ناطقا رسميا باسم الفريق، حيث سيباشر مهامه رسميا بداية من اليوم.