الفيفا يحدّد تاريخ الإعلان عن القوائم النهائية المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا 2018

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 4 جوان 2018 لتقديم القوائم النهائية للمنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا العام القادم.

وأوضح الفيفا، عقب اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء، أن المنتخبات المشاركة في البطولة سيتعين عليها الاعلان عن قائمة مبدئية من 30 لاعبا للمشاركة في المونديال قبل 14 ماي العام المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية من 23 لاعبا قبل 4 جوان. ومن المقرر أن تنتهي منافسات الأندية في 20 ماي 2018 باستثناء رابطة أبطال أوروبا، وتبدأ في اليوم التالي فترة الراحة الرسمية للأندية حتى يوم 27 على أن ينضم اللاعبون لمنتخبات بلادهم بداية من يوم 28 من نفس الشهر. وأوضح الفيفا أن الاجتماع القادم لمجلسه، مقرر ليوم 9 ماي المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، عشية الجمعية العمومية ال67 للاتحاد.