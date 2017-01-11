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شباب بلوزداد يتعاقد مع كريم عريبي مهاجم شباب باتنة

  • 11/01/2017
  • النهار اون لاين
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شباب بلوزداد يتعاقد مع كريم عريبي مهاجم شباب باتنة تحميل الملف

أبرمت إدارة شباب بلوزداد صفقتها الرابعة في سوق التحويلات الشتوية بالتعاقد مع كريم عريبي، مهاجم شباب باتنة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى النادي الناشط في الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم.

 ووقع عريبي  صاحب"22 عاما" مساء أمس الثلاثاء، على عقد لعامين ونصف، ليلتحق بثلاثي أولمبي المدية الرابطة الأولى، أمين حامية ومختار لمهان ومحمد هريات، الذي انتدبه الشباب بقيادة رئيسه الجديد، محمد بوحفص، الأسبوع المنصرموتألق عريبي خلال الشطر الأول من المنافسة مع الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى, شباب باتنة, ما جعله محل متابعة خاصة من طرف عدة أندية رغبت في ضمه، على غرار شبيبة القبائل.

موضوع : شباب بلوزداد يتعاقد مع كريم عريبي مهاجم شباب باتنة
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