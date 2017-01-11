كارل مجاني يمضي في طرابزون سبور التركي

أعلن نادي طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الجزائري كارل مجاني، بعد انفصاله عن نادي ليغانيس الإسباني. وسبق لمجاني 31 عاما، اللعب لطرابزون سبور في موسم 2014-2015، تحت قيادة البوسني وحيد خليلوجيتش المدرب السابق لمنتخب الجزائر. ولم يوجه البلجيكي جورج ليكنز، مدرب منتخب الجزائر، الدعوة لمجاني للمشاركة مع التشكيلة النهائية في كأس أمم افريقيا لكرة القدم، المقرر ان تنطلق في الغابون، يوم السبت المقبل. وقال مجاني، الذي سبق له اللعب لعدة أندية أوروبية كبرى، منها ليفربول ولوريان وموناكو، في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الاعلام وجماهير طرابزون، أنا مسرور للعودة إلى طرابزون والأشياء لم تتغير في الفريق منذ أن غادرته، وتابع، سأسعى جاهدا لتقديم الاضافة لفريقي الجديد.