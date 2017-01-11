بلفوضيل قريب من الالتحاق بإيفرتون الانجليزي

بات الدولي الجزائري، ومهاجم نادي ستنادار لييج البلجيكي الرابطة الاولى لكرة القدم، اسحاق بلفوضيل، قريبا جدا من الالتحاق بنادي ايفرتون الانجليزي البطولة الممتازة، حسبما اوردته اليوم الاربعاء، الصحافة البلجيكية. وحسب موقع دش.نت، فإن قيمة انتقال مهاجم الخضر تقدر بحوالي 12 مليون أورو. واضاف المصدر، بأن المفاوضات بين ادارتي الناديين الانجليزي والبلجيكي، بلغت مرحلتها الاخيرة، بعدما اقترح النادي الازرق مبلغ 10 ملايين اورو، لتتم اضافة مليوني اورو اضافية على هذه القيمة الخاصة ببيع اللاعب الجزائري. كما أورد الموقع، أن المهاج السابق لانتر ميلانو الايطالي وبني ياس الاماراتي، ينتظر ان يغادر تربص فريقه البلجيكي، الى انجلترا في غضون الساعات القادمة لإتمام صفة انتقاله بصفة رسمية. ولم يتم استدعاء بلفوضيل، الى قائمة 23 لاعبا معنيا بنهائيات كأس افريقيا للأمم-2017 المقررة بالغابون 14 جانفي- 5 فيفري. وإلى حد الآن، تمكن اللاعب 25 سنة، من احراز خمسة اهداف خلال مرحلة الذهاب من البطولة مع ناديه البلجيكي، وخمسة اهداف اخرى في منافسة اوروبا ليغا.