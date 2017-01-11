سفير تايدر يتعرض لاصابة ويضيع رسميا الكان وليكنس في ورطة

تعرض اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر لاصابة خطيرة، محدثا طوارئ في بيت المنتخب الوطني وواضعا المدرب البلجكي جورج ليكنس في ورطة، حسب ما كشفه مصدر مقرب من الخضر، فيما تقرر الاستعانة رسميا بلاعب أرسنال الانجليزي اسماعيل بن ناصر لتعويض غياب تايدر في البطولة الافريقية.

وأوضحت ذات المصادر أن لاعب نادي بولونيا الايطالي، تايدر أحس بألام كبيرة خلال الحصة التدريبية للمنتخب اليوم الأربعاء، بمركز سيدي موسى، مضيعا بشكل رسمي المشاركة في كأس أمم افريقيا 2017 المقررة بالغابون والتي ستنطلق يوم 14 جانفي المقبل، حيث سيغادر اللاعب مقر التربص صباح الغد على الساعة الخامسة صباحا متجها الى ايطاليا لتلقي العلاج.

كما تعرض المدافع رامي بن سبعيني لاصابة في الركبة ما يجعل مشاركته غير مؤكدة في الكان، وهذا ما يضع الناخب الوطني ليكنس، في ورطة بسبب تقلص الخيارات على مستوى وسط الميدان باصابة تايدر، وكذا على مستوى الدفاع باصابة رامي بن سبعيني، الذي لم تتضح مشاركته بعد.