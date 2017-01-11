عيسى حياتو يرشح الجزائر لتنظيم مونديال 2026

رشح رئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الكامروني، عيسى حياتو، الجزائر لتنظيم كأس العالم لسنة 2026 إلى جانب أربعة بلدان إفريقية أخرى، كما تمنى أن تستفيد إفريقيا من النظام الجديد للمنافسة برفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، وقال العجوز الكامروني في تصريح خص به إذاعة فرنسا الدولية: «أتمنى أن تستفيد إفريقيا من 9.5 أو 10 مقاعد في النظام الجديد لكاس العالم، والتي سيكون فيها 48 منتخبا بداية من دورة 2026»، وأضاف ذات المتحدث: «أما فيما يخص تنظيم كأس العالم سنة 2026، بالنسبة لي فإنها ستكون من نصيب أحد البلدان الخمسة وهي الجزائر، المغرب، جنوب إفريقيا، نيجيريا ومصر»، ومن المنتظر أن تختار لجنة خاصة من «الفيفا» في ماي من سنة 2020 البلدان المرشحة لتنظيم هذه التظاهرة الكروية العالمية، وتحظى القارة الإفريقية بأولوية الترشح لاستضافة تنظيم مونديال 2026، على اعتبار أن أوروبا وآسيا سينظمان مونديال 2018 الذي سيكون في روسيا ومونديال 2022 الذي ستحتضنه قطر.