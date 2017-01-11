حمزاوي يلتحق بـ«الموب» لـ30 شهرا.. بوڤروة يمنح موافقته وحنكوش يصرّ على بودة

فيما تم تسريح يسلي رسميا وطالبه حسيسان بجلب فريق للتفاوض

رسّم صبيحة أمس الأربعاء، الحارس حمزاوي التحاقه بنادي مولودية بجاية قادما من نادي جمعية الشلف، أين وقّع على عقد يربطه بالنادي البجاوي لمدة 30 شهرا، لينافس الحارس ضيف على مكانة أساسية ، في ظل تواجد الحارس الأساسي المتألق شمس الدين رحماني رفقة المنتخب الوطني المقبل على دخول غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا بداية من الأحد القادم، حيث يعتبر الحارس حمزاوي رابع المستقدمين بعد كل من بوشامة، بن علي وبوشريط. هذا و ينتظر التزام حمزة بولمدايس بوعده وجلب وثائقه من فريقه وفاق سطيف لترسيم التحاقه. بدوره، منح مهاجم شباب بلوزداد، عادل بوڤروة، موافقته المبدئية للانتقال إلى المولودية البجاوية التي طالبته بجلب وثائقه بنفسه من إدارة «السياربي». هذا وكشفت مصادرنا من البيت البجاوي أن المدرب الجديد للفريق، محمد حنكوش، يصر على التعاقد مع مهاجم دفاع تاجنانت، بودة، وهو ما وافق عليه حسيسان. في الجهة المقابلة، سرحت الإدارة المهاجم كمال يسلي، رسميا، في ظل إصراره على الرحيل وطالبته بجلب فريق للتفاوض.

التربص الشتوي بعين تيموشنت بداية من الأحد المقبل

على صعيد آخر، قررت إدارة «الموب» بالتشاور مع الطاقم الفني بقيادة المدرب محمد حنكوش، إجراء التربص الشتوي بمدينة عين تيموشنت بدلا من مركز «الباز» بسطيف، الذي كان مقررا التربص به سابقا، وسيدخل رفقاء القائد فرحات في التربص بداية من يوم الأحد القادم لمدة أسبوع، وستشهد التشكيلة عدة غيابات في ظل تواجد الحارس رحماني رفقة الخضر للمشاركة في «الكان» إضافة إلى الثلاثي فوزي يايا، خذير وبلقاسمي المرتبطين بالمشاركة رفقة المنتخب الوطني العسكري في البطولة العالمية العسكرية في عمان.

حسيسان لـ«النهار»: «الوقت ليس في صالحنا لكن الموب ما تموتش وسنعود بقوة في العودة»

اعترف رئيس الفريق، فريد حسيسان، بالصعوبات الكبيرة التي يعيشها فريقه ، إلا أنه في المقابل أبدى تفاؤلا بعودة أشباله بقوة والنجاة من السقوط ، قائلا: «الوقت ليس في صالحنا، لقد ضيعنا الكثير منه في محاولة حل المشاكل الإدارية التي ورثناها عن الرئيس السابق زهير عطية، والتي لانزال نحاول حلها، وهو ما يجبرنا حاليا على الإسراع في حسم الصفقات للتركيز على التحضيرات، كما أن الغيابات ستجبرنا على التحضير منقوصين ولكن المنتخبات الوطنية فوق كل اعتبار»، مضيفا: «الموب لديها رجالها وما تموتش وأنا متفائل جدا بإنقاذ الفريق من السقوط وسنعود بقوة في مرحلة العودة».