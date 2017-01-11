أريد التتويج بالكان والمشاركة في كأس القارات

«لا أرى أننا قادرون على الفوز على السينغال لذلك لابد من الفوز على زيمبابوي وتونس»

شدد مدرب المنتخب الوطني، البلجيكي جورج ليكانس، على ضرورة ضمان التأهل إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا في الغابون، قبل خوض المواجهة الثالثة أمام المنتخب السينغالي يوم 23 جانفي، الذي اعتبره قويا جدا واستبعد إمكانية الفوز عليه، في المقابل أكد رغبته الكبيرة في التتويج بالكأس الإفريقية خاصة بعدما استعاد توازنه في الفترة الأخيرة عقب خيبة النتائج المحققة في تصفيات مونديال روسيا 2018، وقال المدرب السابق للمنتخب التونسي في حوار حصري لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس: «منتخب السنغال قوي ويلعب كرة جميلة، لهذا أريد الفوز بأولى المواجهتين قبل مواجهة أسود التيرنغا، لكي نصل لهذه المواجهة ونحن متأهلين مسبقاً.. بصراحة، لا أرى أننا قادرون على الفوز أمام منتخب السينغال القوي، فالمواجهة ستكون غاية في الصعوبة، لهذا أريد ضمان التأهل مسبقاً»، وأضاف: «منتخبنا بدأ يستعيد توازنه مقارنة بالبداية الصعبة في تصفيات كأس العالم، ونعلم أن منافسة كأس إفريقيا مختلفة تماماً عن المنافسات الأخرى، وما أظنه أن الجزائر ستكون في المستوى خلال المنافسة القارية، فلا يمكنني أن أقدّم أي ضمانات بخصوص النتيجة، لكن في المقابل سنفعل المستحيل لنكون فخورين بمستوانا ونفوز باللقب القاري».

«علينا الحذر من زيمباوي وأعتبر مواجهته الأصعب»

أكد المدرب البلجيكي أنه يركز كثيرا على المواجهة الأولى للمنتخب الوطني في «كان الغابون» أمام منتخب زيمبابوي يوم 15 جانفي، ويعتبرها الأهم في مشوار الخضر خلال هذه المنافسة لتعبيد الطريق نحو الفوز باللقب الإفريقي الغائب عن الجزائر منذ 1990، ومنه المشاركة في كأس القارات، وقال في هذا الشأن: «نريد الفوز بكأس إفريقيا والمشاركة في كأس القارات، لكن ما أحلم به الآن هو الفوز في أول لقاء أمام زيمبابوي، ثم الفوز على منتخب تونس القوي، فأظن أن هاتين المواجهتين هما الأهم في مشوار المنتخب الجزائري خلال بداية هذه السنة»، وأردف ذات المتحدث: «مواجهة زيمبابوي هي الأهم في الدّور الأول، فالكل يركّز على مباراة تونس ويتحدث أيضاً عن السنغال، ونسوا التركيز على اللقاء الأول بمواجهة زيمبابوي، ولهذا أقول إنه يجب الحذر من هذا المنافس وهذه المباراة التي أعتبرها الأصعب»، وتابع المدرب السابق لنسور قرطاج: «أعرف منتخب تونس جيداً لأنني درّبته منذ وقت ليس ببعيد، أعرف كل اللاعبين تقريباً، لديهم منتخب قوي ويقدّم مستويات جيدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي مباراة خاصة بالنسبة للبلدين بالنظر للتقارب الجغرافي بينهما، لهذا يركز عليها كثيراً المناصرون».

«أريد من اللاعبين تقديم 200 بالمائة من إمكاناتهم»

طالب ذات المتحدث لاعبيه بتقديم 200 بالمائة من إمكاناتهم حتى يكون المنتخب الوطني في مستوى تطلعات أنصاره ومحبيه عبر أرجاء العالم، وقال في هذا الصدد: «بإمكاننا تقديم بطولة في المستوى، لدينا فريق شاب يملك إمكانيات كبيرة، وخليط بين اللاعبين المحترفين في الخارج وبعض اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري الجزائري، إذا كانوا في مستواهم المعهود ومنحناهم الثقة اللازمة، يمكننا تحقيق نتائج طيبة، لأنني أريد من اللاعبين أن يقدّموا 200 في المائة من إمكانياتهم، لكي نكون في المستوى خلال كأس إفريقيا»، كما تحدث المدرب البلجيكي عن المنتخبات الإفريقية وأكد أن مستواها يتراجع خلال المباريات بعدما تبدأها بكل قوة، وأوضح في هذا الخصوص: «المنتخبات الإفريقية عامة تبدأ المباراة بكل قوة ومن دون أية حسابات، لكن مستواها يتراجع فيما تبقّى من مجريات اللقاء، وهذا ما يمنحنا الفرصة للعودة ومحاولة خلق الفارق في هذه الفترات بالذات، أمام نيجيريا مثلاً، لعبنا جيداً في الشوط الثاني، لكن لسوء حظنا أننا تلقينا هدفين في الشوط الأول، ولو طبقنا نفس الطريقة منذ بداية اللقاء لفزنا بالمباراة».

«لا أفضّل السيطرة على مجريات اللعب ولكن علينا تفادي تضييع الفرص»

أوضح الناخب الوطني أنه ليس من المدربين الذين يفضلون السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة ولعب الهجوم طيلة اللقاء: «لستُ من المدربين الذين يفضّلون السيطرة على المباراة واللعب بطريقة هجومية بحتة، مع ترك المساحات في الدفاع، فهنا سيصعب علينا السيطرة على اللقاء، مقارنة باللعب بكتلة واحدة وحرمان الخصم من تطبيق طريقة لعبه مع البحث عن الحلول من الناحية الهجومية»، كما كشف المدرب البلجيكي أنه لا يشاطر رأي المتتبعين الذين يتحدثون عن مشكل الدفاع في المنتخب الوطني، وقال في هذا الشأن: «الكل يتحدث عن الدفاع وكيف سيظهر في الغابون، لكنني أرى الأمور بطريقة أخرى، فعلينا أن ندافع بطريقة جماعية ولا نمنح الهدايا لمنافسنا مع محاولة تسجيل الهدف الأول في المباريات.. المهم ليس البحث عن الكرة في منطقة منافسنا، بل يجب تفادي تضييع أربع أو خمس فرص سانحة ومنح المنافس ثلاث هدايا، فبهذه الطريقة من المستحيل الفوز على المستوى العالي».