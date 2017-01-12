هذا ما يطمح إليه زيدان مع الملكي في عام 2017

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان الأربعاء، أن التتويج بالثلاثية هذا الموسم ،الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا، هو هدفه الرئيسي وكذلك هدف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي :" نحن نعيش يوما بعد يوم، فالثلاثية هي هدفنا، لكن الطريق لازال بعيدا علينا ".

وعن مباراة الخميس أمام إشبيلية في إياب كأس ملك إسبانيا، قال زيدان " نعلم أنها ستكون مباراة مختلفة، لأن إشبيلية سيحاول تقديم أفضل ما لديه للفوز باللقاء، أعتقد أنه تنتظرنا مباراة معقدة، لكننا على استعداد لذلك، ولا شيء سيتغير".

وأضاف :"في نهاية الموسم سنخوض مباريات معقدة، ومواجهة إشبيلية ستكون واحدة من هذه المباريات رغم فوزنا ذهابا بثلاثية نظيفة".