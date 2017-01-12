عسكر الجزائر في عمان للدفاع عن اللقب العالمي

غادر الفريق الوطني العسكري لكرة القدم، باتجاه سلطنة عمان اليوم الخميس، للمشاركة في الكأس العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، المزمع إجراؤها في الفترة من 13 إلى 29 جانفي 2017، للدفاع عن لقبه العالمي الذي تحصل عليه في كوريا الجنوبية سنة 2015، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.وأضاف المصدر، أن كأس العالم العسكرية ستعرف مشاركة ستة عشرة دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية، مشيرا إلى أنه تم توفير طائرة خاصة لنقل الفريق العسكري، من القاعدة الجوية ببوفاريك باتجاه سلطنة عمان، حيث غادر عناصر الفريق الوطن بارادة ومعنويات جد عالية وهدفه الوحيد تشريف الجزائر والجيش الوطني الشعبي من خلال الدفاع عن اللقب العالمي المتحصل عليه بجدارة واستحقاق بمينغنيونغ بكوريا الجنوبية سنة 2015، وكذا المتحصل عليه في البرازيل سنة 2011.الجدير بالذكر، أنه كان في توديع الوفد الجزائري اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء مقداد بن زيان مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني وبحضور رئيس مصلحة الرياضات العسكرية وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، وهو ما يؤكد الدعم الدائم والمتواصل للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمثل هذه النشاطات.