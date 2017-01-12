الجزائر ضمن المجموعة الرابعة في قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2019

يتواجد المنتخب الجزائري لكرة القدم في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات طوغو والبنين وغامبيا لحساب تصفيات كأس افريقيا للأمم 2019 التى تجري نهائياتها بالكاميرون حسبما أسفرت عنه القرعة التى جرت اليوم الخميس بالعاصمة الغابونية ليبروفيل بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة.وسيتاهل الأول عن المجموعة مباشرة للدورة النهائية لكأس افريقيا للأمم 2019 بالاضافة إلى أحسن ثلاثة منتخبات تحتل الصف الثاني من المجموعات ال12.وتنطلق تصفيات كأس افريقيا للأمم 2019 يوم 5 جوان المقبل بإجراء الجولة الأولى.جدير بالذكر أن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 تقام من 14 جانفي إلى 5 فيفري في الغابون بمشاركة المنتخب الجزائري.وحسب موقع الكاف فإن تصفيات كأس الأمم الإفريقية تم تقسيمها إلى خمسة مستويات:

وجاء المستوى الأول كل من منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو ، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار،غانا، مالي، نيجيريا، السنغال، تونس وزامبيا.

أما المستوى الثاني فضم كل من أنغولا، الكونجو، مصر، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الجابون، غينيا، المغرب، موزمبيق، جنوب إفريقيا، توجو وأوغندا.

أما المستوى الثالث فضم بنين، بوتسوانا، بوروندي، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، ليبيا، مالاوي، النيجر، سيراليون، السودان، تنزانيا وزيمبابوي

أما المستوى الرابع ففيه كل من جامبيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، موريتانيا، ناميبيا، رواندا، سيشل وسوزيلاند.

وأخيرا المستوى الخامس ويضم جزر القمر، جيبوتي، مدغشقر، موريشيوس، جمهورية ساو تومي وجنوب السودان.

وجاءت مواعيد تصفيات الكان فى الكاميرون على النحو التالى:

المرحلة التمهيدية .. من 20 الى 28 مارس 2017

الجولة الأولى .. من 5 الى 13 جوان 2017

الجولة الثانية .. من 19 الى 27 مارس 2018

الجولة الثالثة والرابعة .. من 3 الى 11 سبتمبر 2018

الجولة الخامسة .. من 8 الى 16 أكتوبر 2018.

الجولة السادسة .. من 5 الى 13 نوفمبر 2018