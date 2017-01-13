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بالفيديو .. ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بعد 40 مباراة متتالية

  • 13/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو .. ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بعد 40 مباراة متتالية تحميل الملف

حقق ريال مدريد رقما قياسيا إسبانيا، بتجنب الهزيمة في 40 مباراة متتالية في كل البطولات، بعدما تعافى من تأخره بفارق هدفين، ليتعادل 3-3 مع مضيفه إشبيلية، بفضل هدف متأخر من كريم بن زيمة، ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.
وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للصحفيين: "إشبيلية لعب مباراة رائعة، وكانت الأمور صعبة للغاية علينا. عانينا كثيرا. لكننا نملك الشخصية، وهذا أمر جيد".وأضاف: "ربما استحق إشبيلية الفوز الليلة، لكن في المباراتين نحن الأحق بالتأهل".
ويتصدر ريال مدريد دوري الدرجة الأولى بفارق أربع نقاط عن إشبيلية، وسيواجهه على الملعب ذاته يوم الأحد.
وقال زيدان: "نتوقع مباراة أكثر صعوبة يوم الأحد، إشبيلية فريق جيد، ويقدم موسما جيدا، ووجوده في المركز الثاني ليس صدفة".


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موضوع : بالفيديو .. ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بعد 40 مباراة متتالية
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