روراوة يترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف

كشفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، يوم الجمعة، أسماء المرشحين لخوض انتخابات المكتب التنفيذي ورئاسة الاتحاد، حيث ترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف عن المنطقة الشمالية لافريقيا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة ، والليبي أنورطا شاني، والمغربي فوزي ليكاجا . وترشح عيسى حياتو لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمرة الثامنة بعد ان اعلن المكتب التنفيذي للهيكل القاري، عن تاكيد ترشح كل من الكامروني حياتو رئيس الكاف منذ سنة 1988، والملغاشي احمد احمد للفترة النيابية (2017-2021 ). وستقام الانتخابات في شهر مارس القادم.