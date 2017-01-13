برشلونة يصطدم بسوسيداد وريال مدريد يواجه سيلتا فيغو في كأس إسبانيا

أسفرت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عن تجنب لقاء بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة مواجهة بعضهما البعض في دور الـ 8، لكن كل منهما سوف يواجه اختبارًا صعبًا حيث يلتقيا سيلتا فيغو وريال سوسييداد، على الترتيب. وطبقَا للقرعة التي أُجريت اليوم الجمعة، يحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسييداد، في مباراة الذهاب بملعب سان سيبستيان، الذي شكل عقبة أمام الفريق الكتالوني، أكثر من مرة في الأعوام الأخيرة. أما ريال مدريد، فيستضيف مباراة الذهاب أمام سيلتا فيغو، الذي يحتضن لقاء الإياب على ملعب بالايدوس. ويلتقي أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييغو سيميوني، فريق إيبار وتقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو مدريد. ويستضيف فريق ألكوركون، المنافس بدوري الدرجة الثانية، مباراة الذهاب أمام ألافيس. وتقام مباريات الذهاب بدور الـ 8 من بطولة الكأس، في 17 و18 جانفي الجاري، بينما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر نفسه.