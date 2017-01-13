الكاف لاتنوي تغيير موعد كأس افريقيا مستقبلا

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ان بطولة كأس الأمم الأفريقية متمسكة بنظامها الحالي بإقامة نسخة كل عامين في شهر جانفي ،رغم ضغط الأندية الأوروبية بسب التزام لاعبيها في منتصف الموسم بتأدية الواجب الوطني.

وقال هشام العمراني أمين عام الاتحاد الأفريقي للعبة في مؤتمر صحفي بأن أنجح وسيلة لتنمية وتنظيم كرة القدم الافريقية هي الإبقاء على تنظيم البطولة كل عامين من أجل تطوير البنية التحتية، حيث تشيد الملاعب الجديدة وتطوير المطارات والطرق والمشاريع السياحية.وقال العمراني ان الدورة مؤلفة من 16 فريقا وهذا نظام رائع بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ونرى ذلك عادلا ونهجا متماسكا من الناحية الرياضية، إذا زاد العدد ستتمكن دول قليلة فقط من استضافة البطولة وهذا ما لا نريده، حيث تستضيف الكاميرون نهائيات 2019 بينما تقام نسخة 2021 في ساحل العاج وتحتضن غينيا نهائيات 2023.